Manuel Neuer, do Bayern de Munique, recebeu mais uma má notícia na segunda-feira (9). O goleiro fraturou a costela em lance que lhe rendeu uma expulsão em duelo com o Bayer Leverkusen, e só retornará aos gramados em 2025.

A lesão aconteceu há exatos sete dias, no confronto que valia vaga nas quartas de final da Copa da Alemanha. Ainda aos 17 minutos do primeiro tempo, o arqueiro saiu da área e se chocou com Jeremie Frimpong, quebrando a costela e recebendo o cartão vermelho. No fim, a equipe de Xabi Alonso aproveitou a superioridade numérica e venceu pelo placar mínimo na Allianz Arena, com gol de Nathan Tella.

A expulsão, inclusive, foi a primeira da carreira de Neuer. Foram necessários 21 anos e 923 partidas como profissional para que o goleiro, considerado um dos maiores da história e conhecido pelo seu qualificado jogo com os pés, recebesse o vermelho. Em coletiva, o técnico bávaro Vincent Kompany também ratificou a ausência do alemão.

Ele não deve entrar mais em campo neste ano. Esperamos que ele esteja pronto novamente em janeiro de 2025.

🔢 NÚMEROS DE NEUER PELO BAYERN NA TEMPORADA

⚽ 19 jogos

⌛ 1.592 minutos em campo

✅ 13 vitórias

🟰 3 empates

❌ 3 derrotas

🥅 13 gols sofridos

🟥 1 cartão vermelho

Manuel Neuer é um dos maiores ídolos da história do Bayern de Munique (Foto: Christof Stache / AFP)

No sábado (7), o Bayern de Munique bateu o Heidenheim por 4 a 2 pela Bundesliga; com Manuel suspenso, Daniel Peretz esteve embaixo das traves, e deve repetir a dose nesta terça (10) em visita ao Shakhtar Donetsk, pela Champions League. O reserva imediato, Sven Ulreich, está fora há cerca de um mês por problemas pessoais.

