Romarinho, destaque brasileiro na Arábia Saudita, enfrenta uma acusação de doping no mundo árabe. Segundo o jornal local "Arriyadiyah", o atleta está sendo investigado por uso de um medicamento que lhe facilitaria ter um segundo filho, mas que não era permitido no âmbito futebolístico.

O atacante, que formou dupla com Karim Benzema no Al-Ittihad, está atualmente no Neom SC, da segunda divisão, e entrou em campo no duelo com o Al-Arabi nesta terça-feira (10). Ainda conforme o periódico, o jogador seguirá em ação até uma decisão da Justiça local.

- Ele nunca tinha tomado nada ilegal antes. Queria ter um filho novamente, o segundo, mas infelizmente o médico não lhe disse que o medicamento era ilegal e poderia lhe causar problemas. É uma grande crise, ele está em choque - afirmou uma fonte próxima ao jornal saudita.

A reportagem do Lance! tentou entrar em contato com a assessoria do jogador e aguarda respostas.

Romarinho iniciou sua carreira como profissional no Bragantino, que à época, em 2011, ainda não recebia investimentos da Red Bull. No ano seguinte, chegou ao Corinthians, onde foi peça importante na equipe de Tite e marcou gol na ida da final da Libertadores, em plena Bombonera, abrindo caminhos para a conquista continental cravada dias depois, no Pacaembu.

Em 2014, iniciou sua trajetória no exterior e teve passagens por Al-Jaish (QAT) e Al-Jazira (EAU), antes de chegar ao Al-Ittihad em 2018. Com a camisa dos Tigres, fez mais de 200 jogos e se destacou na conquista da Saudi Pro League de 2022-23, sendo escolhido inclusive para compor a seleção da competição.