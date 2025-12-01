menu hamburguer
Arsenal firma acordo global com plataforma de streaming

Empresa será vista em diferentes áreas do estádio do Arsenal, em Londres

Avatar
Felippe Rocha
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/12/2025
16:17
Pela Champions League, o Arsenal venceu o Bayern de Munique por 3 a 1 (Foto: Ben STANSALL / AFP)
Arsenal vive boa fase tanto na Premier League quanto na Champions League
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Arsenal confirmou um acordo global com a plataforma de streaming Paramount+, que passa a ser parceira oficial do clube inglês. Pelo contrato, jogadores, ex-jogadores do clube e torcedores farão parte de campanhas para promover produções do canal. Além disso, a marca terá visibilidade no estádio e em ativações digitais.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Como parte da parceria, Arsenal e a empresa parceira lançarão uma série de campanhas nas redes sociais. Nos dias de jogos das equipes masculina e feminina, os torcedores verão a logomarca da patrocinadora exibida no estádio, em diferentes ativações.

Um conteúdo chamado "For the Love of the Team", "Pelo amor à equipe", em tradução livre, foi divulgado para marcar o início da colaboração. Lenda do clube, Thierry Henry é quem narra o material. Sobre a parceria em si, o vice-presidente executivo e gerente geral internacional da Paramount+, Marco Nobili, declarou.

continua após a publicidade

- Estamos extremamente empolgados em unir a Paramount+ e o Arsenal. Duas marcas icônicas globais com torcedores que vivem e respiram paixão. Estamos criando experiências que celebram o trabalho em equipe, elevam o jogo e conectam torcedores. Esta parceria traz o drama, a comédia e momentos inesquecíveis de ambos os mundos para a vida. Dentro e fora de campo - afirmou.

Em relação às ativações futuras, o acordo prevê que campanhas acompanhem os principais lançamentos da patrocinadora ao longo da atual temporada. Para a diretora comercial do Arsenal, Juliet Slot, a parceria representa ampliação da capacidade do clube de oferecer "experiências excepcionais" aos torcedores.

continua após a publicidade

- A expertise, a criatividade e o investimento deles fortalecem nossa capacidade de oferecer experiências excepcionais para nossos torcedores e sustentam nossa ambição de competir por grandes troféus.

Henry - Arsenal (Foto: Jim Watson)
Arsenal firma acordo global com plataforma de streaming (Foto: Jim Watson)

