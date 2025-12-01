Arsenal firma acordo global com plataforma de streaming

O Arsenal confirmou um acordo global com a plataforma de streaming Paramount+, que passa a ser parceira oficial do clube inglês. Pelo contrato, jogadores, ex-jogadores do clube e torcedores farão parte de campanhas para promover produções do canal. Além disso, a marca terá visibilidade no estádio e em ativações digitais.

Como parte da parceria, Arsenal e a empresa parceira lançarão uma série de campanhas nas redes sociais. Nos dias de jogos das equipes masculina e feminina, os torcedores verão a logomarca da patrocinadora exibida no estádio, em diferentes ativações.

Um conteúdo chamado "For the Love of the Team", "Pelo amor à equipe", em tradução livre, foi divulgado para marcar o início da colaboração. Lenda do clube, Thierry Henry é quem narra o material. Sobre a parceria em si, o vice-presidente executivo e gerente geral internacional da Paramount+, Marco Nobili, declarou.

- Estamos extremamente empolgados em unir a Paramount+ e o Arsenal. Duas marcas icônicas globais com torcedores que vivem e respiram paixão. Estamos criando experiências que celebram o trabalho em equipe, elevam o jogo e conectam torcedores. Esta parceria traz o drama, a comédia e momentos inesquecíveis de ambos os mundos para a vida. Dentro e fora de campo - afirmou.

Em relação às ativações futuras, o acordo prevê que campanhas acompanhem os principais lançamentos da patrocinadora ao longo da atual temporada. Para a diretora comercial do Arsenal, Juliet Slot, a parceria representa ampliação da capacidade do clube de oferecer "experiências excepcionais" aos torcedores.

- A expertise, a criatividade e o investimento deles fortalecem nossa capacidade de oferecer experiências excepcionais para nossos torcedores e sustentam nossa ambição de competir por grandes troféus.