imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Argentina x Venezuela: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pelas Eliminatórias

Equipes se enfrentam pela 17ª rodadas das Eliminatórias

imagem cameraFoto: Arte/Lance!
Avatar
Lance!
São Paulo (SP)
Dia 03/09/2025
13:00
Argentina e Venezuela se enfrentam nesta quinta-feira (4), às 20h30 (horário de Brasília), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. O confronto, válido pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa, terá transmissão do SporTV. 

Ficha do jogo

Argentina escudo
ARG
ESCUDO &#8211; VENEZUELA
VEN
ELIMINATÓRIAS
17ª RODADA
Data e Hora
quinta-feira (4), às 20h30 (de Brasília)
Local
Monumental de Núñez, em Buenos Aires
Árbitro
Onde assistir

A Seleção Argentina é a líder isolada na tabela de classificação, com 35 pontos, e não pode mais ser ultrapassada por nenhuma seleção, garantindo sua vaga de forma antecipada para a próxima edição da Copa do Mundo, que terá os Estados Unidos, México e Canadá como sedes. A Seleção Venezuelana, por sua vez, tem 18 e ainda sonha com o Mundial.

Campanha de Argentina e Venezuela

Em 16 jogos disputados até aqui, a Argentina fez uma campanha muito positiva: venceu 11, empatou dois e perdeu três, enquanto a Venezuela vive uma situação diferente, pois venceu quatro, empatou seis e perdeu outros seis jogos até aqui.

Ficha Técnica:

ARGENTINA X VENEZUELA - 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo

📆 Data e horário: quinta-feira (4), às 20h30 (de Brasília);
📍 Local: Monumental de Núñez, em Buenos Aires;
📺 Onde assistir: SporTV (Clique aqui para assistir ao vivo)
🗣️ Árbitro: não divulgado;
🚩 Auxiliares não divulgados;
🖥️ VAR: não divulgado.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

ARGENTINA (Técnico: Lionel Scaloni)
Emiliano Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; Paredes, De Paul, Almada, Nico Paz; Messi, Julián Álvarez.

VENEZUELA (Técnico: Fernando Batista)
Romo; Aramburu, Ferraresi, Ángel, Navarro; Segovia, Rincón, Savarino; Soteldo, Josef Martínez, Rondón.

Nico Paz e Messi pela Argentina
Nico Paz e Messi pela Argentina (Foto: Reproduçãp/Instagram)

circulo com pontos dentroTudo sobre

