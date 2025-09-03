Argentina x Venezuela: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pelas Eliminatórias
Equipes se enfrentam pela 17ª rodadas das Eliminatórias
Argentina e Venezuela se enfrentam nesta quinta-feira (4), às 20h30 (horário de Brasília), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. O confronto, válido pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa, terá transmissão do SporTV.
Ficha do jogo
A Seleção Argentina é a líder isolada na tabela de classificação, com 35 pontos, e não pode mais ser ultrapassada por nenhuma seleção, garantindo sua vaga de forma antecipada para a próxima edição da Copa do Mundo, que terá os Estados Unidos, México e Canadá como sedes. A Seleção Venezuelana, por sua vez, tem 18 e ainda sonha com o Mundial.
Campanha de Argentina e Venezuela
Em 16 jogos disputados até aqui, a Argentina fez uma campanha muito positiva: venceu 11, empatou dois e perdeu três, enquanto a Venezuela vive uma situação diferente, pois venceu quatro, empatou seis e perdeu outros seis jogos até aqui.
Ficha Técnica:
ARGENTINA X VENEZUELA - 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo
📆 Data e horário: quinta-feira (4), às 20h30 (de Brasília);
📍 Local: Monumental de Núñez, em Buenos Aires;
📺 Onde assistir: SporTV (Clique aqui para assistir ao vivo)
🗣️ Árbitro: não divulgado;
🚩 Auxiliares não divulgados;
🖥️ VAR: não divulgado.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:
⚽ARGENTINA (Técnico: Lionel Scaloni)
Emiliano Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; Paredes, De Paul, Almada, Nico Paz; Messi, Julián Álvarez.
⚽VENEZUELA (Técnico: Fernando Batista)
Romo; Aramburu, Ferraresi, Ángel, Navarro; Segovia, Rincón, Savarino; Soteldo, Josef Martínez, Rondón.
