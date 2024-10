América-MG e Sport se enfrentam nesta segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro Série B (Foto: Rafael Vieira/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/10/2024 - 04:56 • Belo Horizonte (MG)

No G4 apertado, o Sport viaja até Belo Horizonte para enfrentar o América-MG, nesta segunda-feira (28), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A bola rola às 21h, e as equipes entram em campo no Independência. O confronto será transmitido pelos canais Premiere e TV Brasil, além do Canal GOAT.

Em arrancada, o Sport está na luta do título do campeonato. O Leão está com 59 pontos e empata com o Santos e Mirassol, que está com jogo a mais, na liderança. O América-MG está em oitava posição na tabela de classificação, com 49 pontos.

➡️Clique para assistir no Premiere

➡️Mirassol vence e se junta aos líderes da Série B; confira jogos do sábado

✅ FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG X SPORT

34ª RODADA - SÉRIE B - CAMPEONATO BRASILEIRO



📆 Data e horário: segunda-feira, 28 de outubro de 2024, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Independência, em Belo Horizonte (MG)

📺 Onde assistir: Premiere, TV Brasil e Canal GOAT

🟨 Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (MASTER)

🚩 Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (AB) e Fabiano da Silva Ramires (AB)

🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (FIFA)

⚽ PROVÁVEL ESCALAÇÃO

AMÉRICA-MG (Técnico: Lisca )

Elias; Mateus Henrique, Ricardo Silva, Lucão e Marlon Lopes; Alê; Wallison, Juninho, Fernando Elizari e Rodriguinho; Brenner.



SPORT (Técnico: Pepa )

Caique França; Igor Cariús, Chico, Rafael Thyere e Felipinho; Fabinho, Felipe e Lucas Lima; Barletta, Wellington Silva e Gustavo Coutinho.

Última partida entre América-MG e Sport foi empate de 1 a 1 pela Série B do Brasileirão (Foto: Marlon Costa/AGIF)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte