Escrito por Lance! • Publicada em 26/10/2024 - 22:08 • São Paulo (SP)

Acostumada a colecionar vitórias e títulos, durante quatro anos, a torcida do Palmeiras não gostou da performance do clube no empate contra o Fortaleza, o que não agradou Abel Ferreira, quem lamentou a falta de apoio nos últimos minutos. A vitória no duelo decisivo faria o Verdão se manter colado no atual líder do Brasileirão, o Botafogo.

Com o resultado garantido por Raphael Veiga e Estevão, autores dos gols, o Palmeiras somou apenas um ponto na tabela de classificação, o que deu o Alviverde apenas a liderança temporária. Após a vitória do Botafogo sobre o Bragantino, o Verdão retornou para a segunda colocação, com 61 pontos.

Após o confronto, na entrevista coletiva, Abel Ferreira comentou sobre a atitude da torcida do Palmeiras, em que destacou a falta de suporte dado nas arquibancadas lotadas do Allianz Parque nos minutos finais do jogo. Ademais, o treinador do Palmeiras também afirmou a importância dos torcedores para a equipe alviverde.

- Nossos torcedores, como te disse, são soberanos e têm direito de se expressar como quiserem. Tenho carinho muito grande por eles, mas nós também precisamos muito deles nesta luta. E nos últimos dez minutos faltou também da parte deles um bocadinho… não acredito que eles estejam fartos de ganharem títulos, não acredito nisso - afirmou.

Embora as chances não se concretizavam, Abel relembra também que chamou a torcida para animar a equipe e confessou o que esperava dos palmeirenses na arquibancada. Além do treinador ter, mais uma vez, destacado a necessidade dos torcedores para a performance do Palmeiras.

- Esperava também um bocadinho deles nos últimos 10/15 minutos, quando comecei a puxar eles para empurrar nossa equipe para frente. São fundamentais. Eles têm todo direito de mostrar sua opinião em função daquilo que é o desempenho da nossa equipe - completou Abel Ferreira.

Próximo jogo do Palmeiras

A busca do Palmeiras pelo título continua na próxima segunda-feira (4). O Verdão encara o Corinthians, na Neo Química Arena, às 20h (horário de Brasília). O clube alviverde defende uma invencibilidade no clássico, não perde para o rival desde 2021.

