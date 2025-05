América-MG x Paysandu: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

América-MG x Paysandu AME PAY 7ª rodada Campeonato Brasileiro - Série B Data e Hora quarta-feira, 14 de maio, às 19h30 (de Brasília) Local Independência, em Belo Horizonte (MG) Árbitro Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE) Assistentes Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE) e Bruno César Chaves Vieira (PE) Var Rodrigo Nunes de Sá (RJ) Onde assistir

América-MG e Paysandu se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 19h30 (horário de Brasília), no Independência, em Belo Horizonte (MG). O confronto, válido pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, terá transmissão do Disney+, ESPN e Kwai, além do Tempo Real do Lance!.

Com nove pontos da tabela, o Coelho ocupa a 14ª colocação e está a quatro pontos do G-4 - cinco da ZR. Já o Papão é o lanterna, com dois pontos, e ainda não venceu na competição, assim como o penúltimo Amazonas.

Como chegam os dois times?

O América-MG chega de duas derrotas seguidas fora de casa para Avaí e Operário-PR. Por outro lado, dentro de casa, o Coelho está invicto desde novembro de 2023: 23 vitórias e 11 empates em 34 partidas.

O Paysandu vem do vice-campeonato Paraense para o rival Remo. A equipe até venceu no tempo normal, encerrando uma sequência de 10 jogos sem vitória, mas acabou derrotado por 6 a 5 nos pênaltis. Na Série B, o Papão foi derrotado para o Volta Redonda na última rodada, fora de casa.

O técnico Luizinho Lopes tem as baixas do zagueiro Joaquín Novillo, que sofreu uma pancada na cabeça no jogo passado, e do meio-campista Matheus Vargas, suspenso. Os atacantes Benjamín Borasi e Pedro Delvalle, que se recuperam de lesões, são dúvidas.

Confira as informações do jogo entre América-MG x Paysandu:

✅ FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG X PAYSANDU

7ª RODADA – BRASILEIRÃO SÉRIE B

📆 Data e horário: Quarta-feira, 14 de maio, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Independência, em Belo Horizonte (MG)

📺 Onde assistir: ESPN (canal fechado), Disney+ (pay-per-view) e Kwai (streaming)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE)

🚩 Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE) e Bruno César Chaves Vieira (PE)

🖥️ VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ESCALAÇÃO DO AMÉRICA-MG (Técnico: William Machado)

⁠Matheus Mendes; Mariano (Júlio), Ricardo Silva, Lucão e Marlon; Miquéias, Felipe Amaral e Elizari; Fabinho, William Bigode e Figueiredo.

ESCALAÇÃO DO PAYSANDU (Técnico: Luizinho Lopes)

Matheus Nogueira; Edilson, Luan Freitas, Quintana e Reverson; Leandro Vilela, Ramón Martínez e André Lima; Rossi, Benitez e Nicolas.