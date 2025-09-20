América-MG x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pela Série B

América-MG e Coritiba se enfrentam neste domingo (21), às 16h (de Brasília), pela 27ª rodada da Série B, na Arena Independência. A partida será transmitida ao vivo pela ESPN (tv fechada), SportyNet (tv fechada), Kwai (streaming gratuito) e Disney+ (streaming pago).

continua após a publicidade

O Coelho está na 17ª posição, com 27 pontos, a dois pontos do Botafogo-SP, primeiro time fora da ZR, enquanto o Coxa é o líder, com 47 pontos, dois pontos a mais que o Goiás.

América-MG x Coritiba AMÉ CFC 27ª rodada Série B do Brasileiro Data e Hora Domingo, 21 de setembro de 2025, às 16h (de Brasília) Local Arena Independência, em Belo Horizonte (MG) Árbitro Lucas Guimaraes Rechatiko Horn (RS) Assistentes Michael Stanislau (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS) Var Charly Wendy Straub Deretti (SC) Onde assistir

Como chegam os dois times?

O América-MG empatou sem gols com o Paysandu, na Curuzu, e e está invicto há três partidas, com duas igualdades e uma vitória. A derrota mais recente foi por 1 a 0 para o Goiás, na Serrinha, em 23 de agosto.

continua após a publicidade

Para o jogo, o técnico Alberto Valentim tem a volta do atacante Miguelito, poupado do último jogo por conta das Eliminatórias Sul-Americanas. Arthur Sousa é que deve sair do sistema ofensivo. Já o lateral-esquerdo Dalbert se lesionou, e Paulinho assume a posição.

O Coritiba vem de empate em 0 a 0 com o Goiás, no Couto Pereira, e está há três jogos sem perder, com duas vitórias e uma igualdade. A última derrota foi por 1 a 0 para o Operário-PR, fora de casa, em 29 de agosto.

continua após a publicidade

O treinador Mozart não poderá contar com o goleiro Pedro Rangel, o volante Filipe Machado e o atacante Claysson, expulsos na confusão com os jogadores do Esmeraldino. O zagueiro/lateral Bruno Melo se recuperou de lesão e fica à disposição, assim como o meia Josué. Caso a dupla tenha condições totais de jogo, será titular.

➡️ Confira ao vivo o duelo no Disney +

Confira as informações do jogo entre América-MG e Coritiba pela Série B

✅ FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG X CORITIBA

27ª RODADA - SÉRIE B DO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Domingo (21), às 16h (horário de Brasília)

📍 Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

📺 Onde assistir: ESPN (tv fechada), SportyNet (tv fechada), Kwai (streaming gratuito) e Disney+ (streaming pago)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Lucas Guimaraes Rechatiko Horn (RS)

🚩 Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

🖥️ VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

AMÉRICA-MG (Técnico: Alberto Valentim)

Gustavo; Júlio César, Ricardo Silva, Lucão e Paulinho; Felipe Amaral, Kauã Diniz e Elizari; Miguelito, Willian Bigode e Stênio.

CORITIBA (Técnico: Mozart)

Morisco; Zeca, Maicon, Jacy e Bruno Melo (João Almeida); Wallisson, Sebá Gómez e Vini Paulista (Josué); Iury Castilho, Lucas Ronier e Gustavo Coutinho.