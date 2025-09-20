menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

América-MG x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pela Série B

Coelho e Coxa estão em brigas opostas na Série B

Ficha técnica: América-MG x Coritiba
imagem cameraAmérica-MG e Coritiba jogam pela Série B, em Belo Horizonte. Foto: Arte/Lance!
Avatar
Lance!
Belo Horizonte (MG)
Dia 20/09/2025
15:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

América-MG e Coritiba se enfrentam neste domingo (21), às 16h (de Brasília), pela 27ª rodada da Série B, na Arena Independência. A partida será transmitida ao vivo pela ESPN (tv fechada), SportyNet (tv fechada), Kwai (streaming gratuito) e Disney+ (streaming pago).

continua após a publicidade

Relacionadas

O Coelho está na 17ª posição, com 27 pontos, a dois pontos do Botafogo-SP, primeiro time fora da ZR, enquanto o Coxa é o líder, com 47 pontos, dois pontos a mais que o Goiás.

América-MG x Coritiba

América-MG-escudo-onde-assistir
AMÉ
Coritiba-escudo-onde-assistir
CFC
27ª rodada
Série B do Brasileiro
Data e Hora
Domingo, 21 de setembro de 2025, às 16h (de Brasília)
Local
Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)
Árbitro
Lucas Guimaraes Rechatiko Horn (RS)
Assistentes
Michael Stanislau (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)
Var
Charly Wendy Straub Deretti (SC)
Onde assistir
Disney+

Como chegam os dois times?

O América-MG empatou sem gols com o Paysandu, na Curuzu, e e está invicto há três partidas, com duas igualdades e uma vitória. A derrota mais recente foi por 1 a 0 para o Goiás, na Serrinha, em 23 de agosto.

continua após a publicidade

Para o jogo, o técnico Alberto Valentim tem a volta do atacante Miguelito, poupado do último jogo por conta das Eliminatórias Sul-Americanas. Arthur Sousa é que deve sair do sistema ofensivo. Já o lateral-esquerdo Dalbert se lesionou, e Paulinho assume a posição.

O Coritiba vem de empate em 0 a 0 com o Goiás, no Couto Pereira, e está há três jogos sem perder, com duas vitórias e uma igualdade. A última derrota foi por 1 a 0 para o Operário-PR, fora de casa, em 29 de agosto.

continua após a publicidade

O treinador Mozart não poderá contar com o goleiro Pedro Rangel, o volante Filipe Machado e o atacante Claysson, expulsos na confusão com os jogadores do Esmeraldino. O zagueiro/lateral Bruno Melo se recuperou de lesão e fica à disposição, assim como o meia Josué. Caso a dupla tenha condições totais de jogo, será titular.

➡️ Confira ao vivo o duelo no Disney +

Confira as informações do jogo entre América-MG e Coritiba pela Série B

✅ FICHA TÉCNICA
AMÉRICA-MG X CORITIBA
27ª RODADA - SÉRIE B DO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Domingo (21), às 16h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)
📺 Onde assistir: ESPN (tv fechada), SportyNet (tv fechada), Kwai (streaming gratuito) e Disney+ (streaming pago)

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Lucas Guimaraes Rechatiko Horn (RS)
🚩 Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)
🖥️ VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

AMÉRICA-MG (Técnico: Alberto Valentim)
Gustavo; Júlio César, Ricardo Silva, Lucão e Paulinho; Felipe Amaral, Kauã Diniz e Elizari; Miguelito, Willian Bigode e Stênio.

CORITIBA (Técnico: Mozart)
Morisco; Zeca, Maicon, Jacy e Bruno Melo (João Almeida); Wallisson, Sebá Gómez e Vini Paulista (Josué); Iury Castilho, Lucas Ronier e Gustavo Coutinho.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias