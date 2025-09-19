Coritiba disputará dois jogos no mesmo dia e repete situação inusitada pela 12ª vez

O Coritiba fará dois jogos no mesmo dia neste final de semana. O Coxa encara o América-MG, pela 27ª rodada da Série B, e depois estreia na Taça FPF diante do Rio Branco, ambos no domingo (21).

O jogo da Segundona nacional acontecerá às 16h (de Brasília), na Arena Independência, em Belo Horizonte. Já a partida da competição estadual, que dá uma vaga para a Copa do Brasil de 2026, ocorre na sequência, às 18h, no Gigante do Itiberê, em Paranaguá (PR).

A situação inusitada, contudo, não é inédita. O Coritiba já disputou dois jogos na mesma data em 11 ocasiões, segundo o Grupo Helênicos, especializado nos 115 anos de história do time alviverde.

A primeira vez que isso aconteceu foi há 66 anos. Em julho de 1959, o Coxa foi goleado por 4 a 1 em um amistoso contra o Vasco da Gama e empatou em 4 a 4 com o Guarani pelo estadual, ambos no estádio Belford Duarte, atual Couto Pereira.

Já a última ocasião foi em março de 2008, há 17 anos. A equipe coxa-branca empatou um amistoso com a Seleção da Jamaica, em 1 a 1, e venceu o extinto J. Malucelli pro 2 a 0, no Paranaense.

Em 2025, além do domingo, a situação pode se repetir em 4 de outubro o Coritiba estará em campo na mesma data. Pela competição nacional, o Coxa recebe o Botafogo-SP, enquanto na disputa estadual o adversário é o Azuriz, em Pato Branco.

Coritiba usará time sub-20 na Taça FPF

Matheus Dias, do sub-20, será utilizado pelo Coritiba nos jogos da Taça FPF. Foto: Luís Lisbôa/Coritiba

Com a Série B como prioridade, o Coritiba utilizará uma equipe sub-20 e jogadores pouco aproveitados no elenco principal na Taça FPF. Ainda assim, a comissão inscreveu todo o grupo profissional se mudar de ideia.

O torneio conta com 10 clubes, divididos em dois grupos de cinco, em turno único, dentro dos respectivos grupos. Os quatro primeiros colocados de cada grupo se classificam para a fase mata-mata.

A competição contará com quartas de final, semifinais e finais, totalizando 54 jogos em 11 datas. Os jogos eliminatórios são em ida e volta.

Taça FPF dá vaga para a Copa do Brasil; Coritiba não tem

A Taça FPF dará uma vaga para a Copa do Brasil da próxima temporada, em decisão feita no arbitral das duas divisões para os estaduais deste ano. Para 2026, quatro clubes paranaenses estão garantidos: Athletico, Londrina, Maringá e Operário, semifinalistas do estadual.

Sem vaga, o Coritiba pode conseguir através da Taça FPF ou pela Série B. Na Segundona, a possibilidade é conquistar o título, seja pelo Coxa, Athletico ou Operário-PR - já que os dois rivais já estão garantidos.

O Coxa é o atual líder da Série B, com 47 pontos, dois pontos a mais que o Goiás, a 12 rodadas do fim. O Furacão é o sexto colocado, com 39 pontos, enquanto o Fantasma está na 12ª posição, com 35 pontos.

Coritiba é o líder da Série B; título dá vaga para a Copa do Brasil. Foto: Gabriel Thá/Coritiba

Jogos no mesmo dia do Coritiba

19/7/1959

Coritiba 1x4 Vasco (Amistoso)

Coritiba 4x4 Guarani de Ponta Grossa (Paranaense)

1/5/1971

CA Monte Alegre 1x4 Coritiba (Amistoso)

Coritiba 1x0 Athletico (Amistoso)

25/9/2003

Vasco 2x1 Coritiba (Brasileirão)

Coritiba 3x2 Rio Branco (Copa Sesquicentenário)

5/10/2003

Guarani 2x1 Coritiba (Brasileirão)

Coritiba 1x1 Athletico (Copa Sesquicentenário)

22/10/2003

São Caetano 2x0 Coritiba (Brasileirão)

Coritiba 3x2 Malutrom (Copa Sesquicentenário)

8/11/2003

Fluminense 3x2 Coritiba (Brasileirão)

Coritiba 0x2 Athletico (Copa Sesquicentenário)

22/11/2003

Coritiba 1x1 Ponte Preta (Brasileirão)

Coritiba 0x1 Paraná Clube (Copa Sesquicentenário)

30/11/2003

Vitória 1x0 Coritiba (Brasileirão)

Coritiba 2x1 Francisco Beltrão (Copa Sesquicentenário)

21/10/2006

Paulista 2x0 Coritiba (Série B)

Coritiba 0x0 J. Malucelli (Copa 100 anos)

27/10/2006

Vila Nova 1x5 Coritiba (Série B)

Coritiba 0x0 Londrina (Copa 100 anos)

16/3/2008

Coritiba 1x1 Jamaica (Amistoso)

Coritiba 2x0 J. Malucelli (Paranaense)

Fonte: Helênicos

Jogos do Coritiba na Série B