Pancadaria na Série B: Jogo entre Coritiba e Goiás termina em briga generalizada e 6 expulsões; veja o vídeo
Confusão começou após o apito final e se estendeu para o túnel
O encontro entre os dois líderes da Série B terminou com cenas lamentáveis de violência. O empate em 0 a 0 entre Coritiba e Goiás, na noite desta sexta-feira (12), no Couto Pereira, foi seguido por uma briga generalizada entre os jogadores após o apito final. A confusão, que se estendeu até o túnel, resultou em seis cartões vermelhos e uma ameaça de um dirigente do time goiano a um atleta do Coxa.
A briga generalizada entre Coritiba e Goiás
A confusão começou logo após o fim do jogo, quando o goleiro do Goiás, Thiago Rodrigues, foi para cima do meia De Pena, do Coritiba. A partir daí, a situação saiu do controle, com troca de agressões entre atletas das duas equipes. Após cerca de alguns minutos de tumulto, o árbitro Alex Gomes Stefano foi ao monitor do VAR para identificar os envolvidos.
Foram expulsos três jogadores de cada lado:
Pelo Coritiba: o goleiro Pedro Rangel, o volante Filipe Machado e o atacante Clayson.
Pelo Goiás: os volantes Marcão e Benítez, e o atacante Anselmo Ramon.
O que diz a súmula? 'Socos e pontapés'
Na súmula da partida, o árbitro detalhou os motivos das expulsões por "conduta violenta". Segundo o relato, Anselmo Ramon, Marcão, Pedro Rangel e Benítez foram expulsos por "agredir com socos" os adversários. Clayson foi punido por "agredir com socos e pontapés", e Filipe Machado por "agredir com um chute".
A ameaça ao lateral Zeca
Além da briga em campo, outro fato foi relatado. O diretor de futebol do Goiás teria ameaçado diretamente o lateral Zeca, do Coritiba. Segundo relatos, o dirigente disse: "Onde o Zeca estiver, eu vou estragar a sua carreira", repetindo a frase por mais duas vezes.
