O encontro entre os dois líderes da Série B terminou com cenas lamentáveis de violência. O empate em 0 a 0 entre Coritiba e Goiás, na noite desta sexta-feira (12), no Couto Pereira, foi seguido por uma briga generalizada entre os jogadores após o apito final. A confusão, que se estendeu até o túnel, resultou em seis cartões vermelhos e uma ameaça de um dirigente do time goiano a um atleta do Coxa.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A briga generalizada entre Coritiba e Goiás

A confusão começou logo após o fim do jogo, quando o goleiro do Goiás, Thiago Rodrigues, foi para cima do meia De Pena, do Coritiba. A partir daí, a situação saiu do controle, com troca de agressões entre atletas das duas equipes. Após cerca de alguns minutos de tumulto, o árbitro Alex Gomes Stefano foi ao monitor do VAR para identificar os envolvidos.

Foram expulsos três jogadores de cada lado:

Pelo Coritiba: o goleiro Pedro Rangel, o volante Filipe Machado e o atacante Clayson.

Pelo Goiás: os volantes Marcão e Benítez, e o atacante Anselmo Ramon.

O que diz a súmula? 'Socos e pontapés'

Na súmula da partida, o árbitro detalhou os motivos das expulsões por "conduta violenta". Segundo o relato, Anselmo Ramon, Marcão, Pedro Rangel e Benítez foram expulsos por "agredir com socos" os adversários. Clayson foi punido por "agredir com socos e pontapés", e Filipe Machado por "agredir com um chute".

continua após a publicidade

Disputa de bola na partida entre Coritiba e Goiás. (Foto: Gabriel Machado/AGIF)

A ameaça ao lateral Zeca

Além da briga em campo, outro fato foi relatado. O diretor de futebol do Goiás teria ameaçado diretamente o lateral Zeca, do Coritiba. Segundo relatos, o dirigente disse: "Onde o Zeca estiver, eu vou estragar a sua carreira", repetindo a frase por mais duas vezes.