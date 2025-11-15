Criciúma x Botafogo-SP: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Série B
Com objetivos diferentes na competição, equipes se enfretam neste sábado (15)
Criciúma e Botafogo-SP se enfrentam neste domingo (16), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, em duelo decisivo pela penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva pelo Disney+.
Ficha do jogo
Criciúma x Botafogo-SP: como chegam as equipes?
As equipes chegam ao confronto vivendo realidades opostas. O Criciúma ocupa a quinta posição e soma os mesmos pontos da Chapecoense, quarta colocada, que enfrenta o já rebaixado Volta Redonda no mesmo horário, no Raulino de Oliveira. Uma vitória mantém o Tigre vivo na briga pelo acesso e aumenta a pressão sobre a Chape.
Do outro lado, o Botafogo-SP encara uma partida crucial na luta contra o rebaixamento. O time paulista está em 15º lugar, com 41 pontos, apenas um a mais que a Ferroviária, primeira equipe dentro da zona de descenso e que tenta escapar ao lado dos rebaixados Paysandu, Volta Redonda e Amazonas. Um tropeço pode colocar o Pantera em situação dramática na última rodada.
Com objetivos distintos, mas urgência semelhante, Criciúma e Botafogo-SP prometem um jogo intenso e de clima decisivo no Heriberto Hülse.
✅ FICHA TÉCNICA
CRICÍUMA X BOTAFOGO-SP
37ª DO CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: sábado, 15 de novembro de 2025, às 16h30 (horário de Brasília);
📍 Local: Heriberto Hülse;
📺 Onde assistir: Disney+;
🟨 Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES);
🚩 Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Pedro Amorim de Freitas (ES);
🖥️ VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ).
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CRICIÚMA (Técnico: Eduardo Baptista)
Alisson, Jonathan, Rodrigo e Luciano Castán; Marcinho, Leonardo, Gui Lobo, Jonatha Robert e Felipinho; Diego Gonçalves e Nicolas.
BOTAFOGO-SP (Técnico: Ivan Izzo)
Victor Souza; Wallison, Ericson, Vilar e Gabriel Risso; Gabriel Bispo, Wesley Dias e Alejo Dramisino; Gabriel Barros, Jefferson Nem (Jonathan Cafu) e Léo Gamalho.
