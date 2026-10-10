Altamura x Catania: onde assistir, horário e escalações
Altamura x Catania: pela 9ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Altamura e Catania se enfrentam no dia 11 de outubro, às 7h30, no Stadio Comunale Tonino D'Angelo, pela 9ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Altamura vem de empate com Audace Cerignola por 0 x 0, pelo Serie C1, em 4 de outubro. Antes, sofreu derrota para Scafatese por 2 a 0, fora de casa, em 27 de setembro.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 11 de outubro de 2026, às 7h30
Local: Stadio Comunale Tonino D'Angelo, Altamura
Rodada: 9
Fase: Girone C
O Catania vem de vitória em casa contra Crotone por 2 a 1, em 3 de outubro, e antes venceu Casertana por 2 a 1, fora de casa, em 27 de setembro.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone C)
- 📅 Data: 11 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 7h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale Tonino D'Angelo, Altamura
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Altamura
Técnico: L. Memushaj
F. Perucchini; R. Pirrello, F. Pacia, L. Gagliardi e M. Falasca; M. Crimi, N. Dipinto e M. Grande; T. Mogentale, A. Curcio e M. Rosafio.
Catania
Técnico: E. Longo
A. Dini; M. Perrotta, M. Di Gennaro, M. Ierardi e E. Masciangelo; F. Caligara, A. Quaini e N. Cavuoti; G. Lunetta, G. Bruzzaniti e M. Coda.
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