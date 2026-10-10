Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Altamura x Catania: onde assistir, horário e escalações

Altamura x Catania: pela 9ª rodada da Serie C1 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/10/2026 04:03
Favorite o Lance! no Google
Serie C1 2026/2027 - Altamura x Catania
Onde assistir ao vivo a partida entre Altamura e Catania pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Altamura e Catania se enfrentam no dia 11 de outubro, às 7h30, no Stadio Comunale Tonino D'Angelo, pela 9ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Altamura vem de empate com Audace Cerignola por 0 x 0, pelo Serie C1, em 4 de outubro. Antes, sofreu derrota para Scafatese por 2 a 0, fora de casa, em 27 de setembro.

continua após a publicidade

FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 11 de outubro de 2026, às 7h30
Local: Stadio Comunale Tonino D'Angelo, Altamura
Rodada: 9
Fase: Girone C

O Catania vem de vitória em casa contra Crotone por 2 a 1, em 3 de outubro, e antes venceu Casertana por 2 a 1, fora de casa, em 27 de setembro.

continua após a publicidade

Onde assistir

  • Competição: Serie C1 (Girone C)
  • 📅 Data: 11 de outubro de 2026
  • ⏰ Horário: 7h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Stadio Comunale Tonino D'Angelo, Altamura
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Altamura
Técnico: L. Memushaj
F. Perucchini; R. Pirrello, F. Pacia, L. Gagliardi e M. Falasca; M. Crimi, N. Dipinto e M. Grande; T. Mogentale, A. Curcio e M. Rosafio.

Catania
Técnico: E. Longo
A. Dini; M. Perrotta, M. Di Gennaro, M. Ierardi e E. Masciangelo; F. Caligara, A. Quaini e N. Cavuoti; G. Lunetta, G. Bruzzaniti e M. Coda.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Brasileirão Série A 2026 - Palmeiras x Corinthians

Onde Assistir

Palmeiras x Corinthians: onde assistir, horário e escalações

Há 9 horas
Brasileirão Série A 2026 - São Paulo x Vitória

Onde Assistir

São Paulo x Vitória: onde assistir, horário e escalações

Há 13 horas
Brasil x Argentina

Onde Assistir

Brasil x Argentina: onde assistir ao jogo da Seleção Feminina

Há 15 horas
La Liga 2026/2027 - Barcelona x Getafe

Onde Assistir

Barcelona x Getafe: onde assistir, horário e escalações

Há 16 horas
Ligue 1 2026/2027 - Monaco x Toulouse

Onde Assistir

Monaco x Toulouse: onde assistir, horário e escalações

Há 16 horas
Premier League 2026/2027 - Chelsea x Bournemouth

Onde Assistir

Chelsea x Bournemouth: onde assistir, horário e escalações

Há 17 horas
Mais LANCE!
Cristiano Ronaldo em ação no Al-Nassr (Foto: Fadel Senna / AFP)

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (09/10/2026)

Serie C1 2026/2027 - Spezia x Gubbio

Spezia x Gubbio: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Pineto x Reggiana

Pineto x Reggiana: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Ostiamare x Pianese

Ostiamare x Pianese: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Novara x Cittadella

Novara x Cittadella: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Lumezzane x Albinoleffe

Lumezzane x Albinoleffe: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Desenzano x Dolomiti Bellunesi

Desenzano x Dolomiti Bellunesi: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Arzignano Valchiampo x Juventus II

Arzignano Valchiampo x Juventus II: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Vis Pesaro x Grosseto

Vis Pesaro x Grosseto: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Pergolettese x AC Carpi

Pergolettese x AC Carpi: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Savoia x Internazionale II

Savoia x Internazionale II: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Crotone x Audace Cerignola

Crotone x Audace Cerignola: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Casertana x Monopoli

Casertana x Monopoli: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Bari x Giugliano

Bari x Giugliano: onde assistir, horário e escalações