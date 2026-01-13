A demissão de Xabi Alonso do Real Madrid, oficializada na segunda-feira (12), gerou uma imediata "cascata de reações" no mundo digital entre os jogadores. No entanto, o que mais chamou a atenção não foi apenas as palavras de carinho, mas as ausências notáveis. Os jornais espanhóis "Marca" e "As", destacaram que sete jogadores ainda não se manifestaram publicamente sobre a partida do técnico, sendo eles Vini Jr, Jude Bellingham, Éder Militão, Trent Alexander-Arnold, Ferland Mendy, Franco Mastantuono e Brahim Díaz (este último focado na disputa da Copa Africana de Nações).

A saída de Xabi pegou muitos de surpresa, já que os atletas souberam da decisão pelo comunicado oficial do clube durante o dia de folga. Entre os que não se pronunciaram, nomes como Vini e Bellingham são os mais comentados, dado o peso de liderança que exercem no elenco.

Jogadores que se pronunciaram

Os diários também destacaram que a maioria do vestiário foi rápida em demonstrar apoio a Xabi Alonso. Kylian Mbappé foi o primeiro a divulgar uma mensagem de reconhecimento profissional e pessoal.

– Foi breve, mas foi um prazer jogar para você e aprender com você. Obrigado por me dar confiança desde o primeiro dia. Vou me lembrar de você como um treinador com ideias claras e um profundo entendimento de futebol. Boa sorte nesta nova etapa da sua vida – publicou Mbappé no Instagram.

Outro depoimento que chamou a atenção foi o de Arda Güler. O jovem turco, que ganhou espaço sob o comando de Xabi, fez questão de ressaltar o impacto do técnico em sua evolução técnica e mental.

– Sr. Xabi Alonso, obrigado por acreditar em mim e confiar em mim desde o primeiro dia. Cada conversa, cada detalhe, cada exigência me ajudou a moldar meu jogo e alcançar um nível mais alto. Sua influência sempre permanecerá comigo – escreveu Güler.

Mbappé cumprimenta Xabi Alonso após ser substituído no Real Madrid (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)

Apoio dos líderes e dos jovens

Veteranos como Thibaut Courtois, Dani Carvajal e David Alaba, além de nomes como Rodrygo, que agradeceu pela confiança no momento em que sua permanência no clube era questionada. Até mesmo os jovens da base que receberam chances, como Gonzalo García e Raúl Asencio, fizeram questão de registrar sua gratidão pela oportunidade no time principal.

– Treinador, obrigado por cada dia que compartilhamos, pela confiança, pelo aprendizado e pelos momentos que vivemos. Desejo muito sucesso na sua carreira. Tudo de bom sempre, Xabi Alonso – postou Rodrygo.

Os jornais alertam que o contraste entre a "gratidão em cascata" da maioria e o silêncio dos outros sete jogadores alimenta o debate sobre possíveis rachas internos ou divergências táticas que podem ter acelerado a queda do treinador espanhol.

Xabi Alonso em ação durante o confronto de Real Madrid contra o Elche, em La Liga (Foto: Jose Jordan/AFP)

