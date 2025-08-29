Alavés e Atlético de Madrid se enfrentam neste sábado (30), às 12h (de Brasília), no Estadio Mendizorroza, em Vitoria-Gasteiz, pela 3ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26. O duelo terá transmissão ao vivo da ESPN 4 (TV fechada) e do Disney+ (streaming).



O Alavés chega para o confronto buscando se recuperar após um início de temporada irregular. A equipe do técnico Eduardo Coudet soma 3 pontos na tabela e perdeu por 1 a 0 para o Real Betis na última rodada. Nos últimos cinco jogos, o time sofreu três derrotas, conquistou uma vitória e um empate, mostrando dificuldades em manter regularidade. Jogando em casa, o Alavés aposta na força do Estadio Mendizorroza e na presença da torcida para surpreender e conquistar pontos importantes diante de um adversário tradicional.



O Atlético de Madrid, por sua vez, ainda busca estabilidade na temporada. Com apenas 1 ponto na competição, o time de Diego Simeone empatou por 1 a 1 com o Elche no último compromisso. Os colchoneros vêm de uma sequência de cinco partidas com duas derrotas, duas vitórias e um empate, mostrando oscilações que precisam ser corrigidas. Fora de casa, o Atlético tentará impor seu estilo de jogo intenso e aproveitar a qualidade de nomes como Julian Álvarez, Thiago Almada e Sørloth para conseguir o resultado positivo no Mendizorroza.

3ª rodada — Campeonato Espanhol 2025/26

📆 Data e horário: sábado, 30 de agosto, às 12h (de Brasília)

📍 Local: Estadio Mendizorroza, em Vitoria-Gasteiz (ESP)

👁️ Onde assistir: ESPN 4 (canal fechado) e Disney+ (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Alavés (Técnico: Eduardo Coudet)

Sivera; Castro, Garcés, Tenaglia e Parada; Blanco, Ibáñez, Carlos Vicente e Aleña; Guridi e Toni Martínez.

Atlético de Madrid (Técnico: Diego Simeone)

Oblak; Marcos Llorente, Le Normand, Hancko e Ruggeri; Johnny, Pablo Barrios (Gallagher), Giuliano Simeone e Thiago Almada; Sørloth e Julian Álvarez.

Alavés x Atlético de Madrid pela La Liga (Arte: Lance!)

