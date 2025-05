Al-Hilal x Al Orobah: onde assistir, horário e prováveis escalações

Ficha do jogo HIL ORU 31º rodada Campeonato Saudita Data e Hora segunda-feira, 12 de maio, às 13h05 (de Brasília) Local Kingdom Arena, em Riades (SAU) Árbitro Onde assistir BandSports (streaming) e Canal GOAT (Youtube)

Nesta segunda-feira (12), o Al-Hilal recebe o Al-Orobah em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Saudita. O jogo será realizado na Kingdom Arena, em Riade, às 13h05 (horário de Brasília). A transmissão ao vivo será feita pelo canal BandSports (streaming) e pelo Canal GOAT (YouTube).

Em busca do título saudita, o Al-Hilal entra pressionado para vencer e seguir vivo na disputa. A equipe soma 20 vitórias na campanha e já marcou 84 gols na competição, mas tem deixado escapar pontos importantes por falhas defensivas. Diante de um rival ameaçado de rebaixamento, a expectativa é de mais uma atuação ofensiva dominante para encurtar a distância para o líder.

Já o Al-Orobah, que ocupa a primeira posição dentro da zona de rebaixamento, encara o duelo como decisivo. Apenas dois pontos separam o time da salvação, e a equipe aposta no talento do artilheiro Omar Al Somah, que já marcou dez vezes no torneio. Contra o ataque mais poderoso da liga, o Al-Orobah tenta surpreender fora de casa e conquistar pontos preciosos na luta contra a queda.

✅ FICHA TÉCNICA

AL HILAL X AL-OROBAH

31º RODADA – CAMPEONATO SAUDITA

📆 Data e horário: segunda-feira, 12 de maio, às 13h05 (de Brasília)

📍 Local: Kingdom Arena, em Riades (SAU)

📺 Onde assistir: Bandsport (streaming) e Canal GOAT (Youtube)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

AL HILAL: Bono; Al Yami, Tambakti, Koulibaly, Lodi; Kanno, Neves, Milinkovic-Savic; Malcom, Mitrovic e Al-Dawsari

AL-OROBAR: Coucke; Al-Maghati, Kandouss, Zouma, Al-Zubaidi; Al-Qarni, Muhar; Gudmundsson, Tello, Taha; Al-Somah