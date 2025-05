Benzema marca e destrói chance de título de Cristiano Ronaldo

Em duelo válido pelo campeonato saudita, o Al-Ittihad venceu o Al-Nassr de virada, fora de casa e botou uma das mãos na taça da liga da Arábia Saudita. Com a vitória, a situação do clube de Cristiano Ronaldo fica delicada, já que, com o tropeço, a equipe sai da zona de classificação à Champions League asiática e as chances de título - que já era complicada - é totalmente destruída.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Após mais um ano em terras asiáticas, Cristiano Ronaldo segue sem levantar um título pelo Al-Nassr. Nesta quarta-feira (7), a equipe foi derrotada em sua casa, no Al-Awwal Park, em Riad, de virada pelo Al-Ittihad, e as chances de títulos foram perdidas. O astro português passou em branco, enquanto seu ex-companheiro, Benzema, marcou o primeiro dos três gols marcados.

continua após a publicidade

Al-Nassrt de Cristiano Ronaldo também foi eliminado em outras competições

Com a derrota na liga, as chances de título de Cristiano Ronaldo pelo Al-Nassr segue próxima de zero. Nesta temporada, além de ter praticamente se despedido da liga saudita, o clube também decepcionou na Champions League Asiática e foi eliminado pelo Kawasaki Frontale. Na ocasião, a equipe disputou a decisão em jogo único em sua casa e mesmo assim foi derrotado por 3 a 2, também sem gol de Cristiano Ronaldo.

➡️Destaque da Inter, Thuram esteve perto de se juntar a gigante de Madrid antes da Itália

Cristiano Ronaldo em ação pelo Al-Nassr no campeonato saudita (Foto: Divulgação)

Já dentro dos limites Arábia Saudita, além da liga, o clube também foi eliminada na segunda fase da Copa. A equipe passou pelo Al-Hazem com dificuldades, na primeira fase, garantindo o gol da vitória nos acréscimos. Nas oitavas de final, a equipe decepcionou contra o Al-Taawoun e perdeu por 1 a 0. Cristiano Ronaldo não foi bem e parou no paredão brasileiro Mailson, que fechou o gol e garantiu o prêmio de melhor em campo.

continua após a publicidade

Na Supercopa da Arábia Saudita, disputada no começo da temporada, o Al-Nassr começou bem e derrotou o Al-Taawoun por 2 a 0, com Cristiano Ronaldo marcando o último gol do confronto. Na final da competição, a equipe saiu na frente, com o astro português cravando o primeiro da partida. Entretanto, o Al-Hilal não só venceu, mas também goleou o Al-Nassr, garantindo a eliminação do time.