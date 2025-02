Al-Hilal e Al-Ahli se enfrentam nesta sexta-feira (28), às 16h (de Brasília), na Kingdom Arena, em Riade (SAU), em jogo válido pela 23ª rodada da Saudi Pro League. Os donos da casa, comandados por Jorge Jesus, estão em segundo com 51 pontos e buscam a vitória para encostar no líder Al-Ittihad, que tem cinco a mais. Por sua vez, os visitantes ocupam a quinta posição com 44 pontos e necessitam do triunfo para seguir com boas chances de alcançar vagas na Champions Asiática da próxima temporada. O confronto terá transmissão do Canal GOAT.

✅ FICHA TÉCNICA

Al-Hilal x Al-Ahli

23ª rodada - Saudi Pro League

📆 Data e horário: sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Kingdom Arena, em Riade (SAU)

📺 Onde assistir: Canal GOAT (YouTube)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

AL-HILAL (Técnico: Jorge Jesus)

Yassine Bono; João Cancelo, Kalidou Koulibaly, Ali Al-Bulaihi e Moteb Al-Harbi; Sergej Milinkovic-Savic e Rúben Neves; Kaio César, Malcom e Salem Al-Dawsari; Marcos Leonardo



❌ Desfalque: Aleksandar Mitrovic (lesionado)



AL-AHLI (Técnico: Matthias Jaissle)

Édouard Mendy; Mohammed Sulaiman, Roger Ibañez e Matteo Dams; Ali Majrashi, Ziyad Aljohani, Franck Kessié e Galeno; Firas Al-Buraikan e Gabri Veiga; Ivan Toney



❌ Desfalques: Abdullah Otayf e Alexsander (lesionados)

❓ Dúvida: Riyad Mahrez (lesionado)