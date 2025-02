Piqué propõe inovação para acabar com empates por 0 a 0

Gerard Piqué quer acabar com 0 a 0 no futebol. Em entrevista ao amigo e ex-companheiro de seleção da Espanha Iker Casillas, o ídolo do Barcelona levantou o que chamou de "proposta estúpida" para diminuir o número de partidas sem gols: não dar pontos para as equipes envolvidas.

— Não pode acontecer de você ir a um estádio de futebol e gastar 70, 50, 90, 100, 200, 300 euros às vezes, em uma partida de Champions, e o jogo acabe em 0 a 0. Isso não pode acontecer, algo tem que mudar. Que seja uma proposta estúpida, para valorizar o gol: se acabar 0 a 0, zero pontos para ambas equipes. O que aconteceria? A partir do minuto 50, a partida se abriria — declarou o Piqué.

Piqué e o sucesso da Kings League

A Kings League World Cup, torneio de futebol 7 criado por Gerard Piqué que reúne nomes emblemáticos do esporte ao lado dos principais streamers da atualidade, foi sucesso de audiência nas redes sociais. Nas principais plataformas digitais, a Kings League soma mais de 13 milhões de seguidores. Somente no TikTok a competição teve mais de 82 milhões de visualizações e cerca de 80 milhões de horas de conteúdo assistidas.

Com uma proposta inovadora e regras diferentes, Piqué decidiu criar a competição com o intuito de atingir um público mais jovem e acostumado a acompanhar conteúdos de curta duração nas plataformas digitais, como Twitch, TikTok e YouTube.

