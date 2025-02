O Manchester City anunciou, na manhã desta quinta-feira (27), a chegada do jovem Claudio Echeverri, de 19 anos. O argentino já havia acertado o movimento junto ao River Plate em dezembro de 2023, mas permaneceu por mais um ano emprestado ao clube argentino antes de desembarcar na Inglaterra.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Segundo a imprensa europeia, "Diablito", como é conhecido por sua qualidade, custou cerca de 14,5 milhões de euros (R$ 77,7 milhões na cotação da época), além de 9 milhões de euros pagos em metas. Ao todo, o montante equivale a R$ 134 milhões, em vínculo com duração até o fim do primeiro semestre de 2028.

continua após a publicidade

- Não tenho palavras para descrever o quão animado estou por estar aqui em Manchester e finalmente poder me considerar um jogador do Manchester City. É um dos melhores times do mundo. Eles não só ganham troféus, como jogam o jogo lindamente. Eles são um exemplo para todos, mostram às pessoas como jogar futebol da melhor maneira. Meu foco agora é trabalhar o mais duro que puder nos treinos para mostrar ao gerente e sua equipe que sou bom o suficiente para fazer parte deste time - afirmou o jogador.

⚽ Reforço do Manchester City é destaque na base da Argentina

Ao final do vínculo com o River, Echeverri, que usará a camisa 30 em Manchester viajou para participar do Sul-Americano Sub-20 com a seleção albiceleste. Na competição, foi o capitão do time, mas acabou não conseguindo o título, que ficou com o Brasil de Ramon Menezes. No clássico da primeira fase, porém, o meio-campista deixou sua marca e anotou dois gols na goleada por 6 a 0.

continua após a publicidade

➡️ Conheça Echeverri, joia do Manchester City e carrasco do Brasil Sub-20

O destaque diante da Seleção não é novo para Claudio. Na Copa do Mundo Sub-17, o camisa 10 da base argentina anotou três gols e tirou a geração de Rayan e Estêvão da competição nas quartas de final. A atuação em Jacarta, na Indonésia, foi praticamente definidora para o avanço do interesse da diretoria dos Cityzens.

Echeverri, portanto, é o sexto nome que reforça o City nesta altura da temporada, em busca de findar a crise que ronda Manchester, com queda precoce na Champions e possibilidade de não disputar a competição principal da Europa em 2025-26. Antes, o clube já havia efetuado cinco contratações: Khusanov, Marmoush, Nico González, Juma Bah e o brasileiro Vitor Reis, comprado junto ao Palmeiras por cerca de 35 milhões (aproximadamente R$ 210 milhões na cotação atual).

O primeiro treino do jovem deve ser já nesta quinta (27), e há a possibilidade de o técnico Pep Guardiola o relacionar para o próximo compromisso do time. Os campeões europeus de 2023 vão receber o Plymouth Argyle no Etihad Stadium em dois dias, pela quinta rodada da Copa da Inglaterra.