Bayern de Munique retira oferta de renovação com astro

Joshua Kimmich, astro do Bayern de Munique, vive um impasse com a diretoria do clube. O jornal alemão "Bild" informou, na manhã desta quinta-feira (27), que os mandatários bávaros retiraram a oferta de renovação realizada no começo desta semana, e os caminhos entre as partes estão cada vez mais bifurcados.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Kimmich tem contrato expirando ao final do primeiro semestre de 2025, o que gerou no clube um senso de urgência para lhe manter no plantel. Foi oferecido ao atleta um salário levemente superior ao atual, avaliado em 20 milhões de euros anuais (mais de R$ 120 milhões na cotação atual). Entretanto, a demora de alguns dias pela resposta irritou os comandantes e gerou o fim das conversas.

continua após a publicidade

Na última segunda-feira (24), o Bayern realizou uma reunião com o conselho de supervisão para discutir a oferta, e não deve haver uma melhora nas cifras. A porta para a assinatura ainda não está fechada, mas a decisão por parte de Joshua precisa ser rápida, de acordo com as informações do periódico.

Em 2024-25, o volante de 30 anos continua desempenhando um papel cerebral na equipe alemã, comandada por Vincent Kompany. São dez assistências e um gol em 36 partidas, somando todas as competições. A boa trajetória ajudou o time a alcançar a liderança da Bundesliga, atualmente com oito pontos de vantagem em relação ao vice-líder Bayer Leverkusen.

continua após a publicidade

➡️ Juventus tropeça em casa e é eliminada da Copa da Itália

No início de fevereiro, o Bayern de Munique chegou à renovação com outro jogador crucial do elenco. Alphonso Davies, que estava na mira do Real Madrid, assinou a extensão até junho de 2030, e receberá um salário de 15 milhões de euros (cerca de R$ 93 milhões) anuais, cifras inferiores ao que Kimmich embolsará em caso de aceitação da proposta.

Kimmich completará dez anos de Bayern de Munique em caso de renovação (Foto: Josep Lago / AFP)

🔢 Números de Kimmich, astro do Bayern de Munique, em 2024-25

⚽ 36 jogos

⌛ 3.193 minutos em campo

📤 1 gol

🥅 10 assistências

✅ 26 vitórias

🟰 5 empates

❌ 5 derrotas