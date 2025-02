Kroos brinca com Vini Jr capitão: ‘Agora sim pode falar com os árbitros’

Vini Jr. foi capitão do Real Madrid pela primeira vez na última quarta-feira (26), diante da Real Sociedad, e Toni Kroos não perdeu a oportunidade de tirar sarro do ex-companheiro. O alemão comentou publicação do camisa 7 merengue, brincando com a fama do brasileiro de reclamar com a arbitragem.

Em fotos compartilhadas na rede social "Instagram", Vinícius celebrou a vitória no jogo de ida da semifinal da Copa do Rei e a primeira vez como capitão da equipe. "Vivendo momentos inesquecíveis com o clube dos meus sonhos", escreveu o craque.

Por sua vez, Kroos comentou a publicação dando uma alfinetada no amigo. "Agora sim pode falar com os árbitros", disse o ex-jogador ao brasileiro. Em regra recente da Fifa, apenas o capitão da equipe pode se comunicar com a arbitragem.

Toni Kroos comenta publicação de Vini Jr. (Foto: Reprodução / Instagram)

Vini Jr. capitão pela primeira vez

Vini Jr. iniciou o duelo entre Real Sociedad e Real Madrid como o capitão merengue nesta quarta-feira (26), pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Rei. Esta foi a primeira vez que o brasileiro começa uma partida oficial com a braçadeira do clube.

Oficialmente, Vinícius é o quinto na lista de capitães da equipe madrilenha. Dono da faixa, Luka Modrić está no banco de reservas. O croata é seguido por Dani Carvajal (lesionado), Lucas Vázquez (também suplente) e Federico Valverde (poupado), todos fora do time titular no confronto no estádio Anoeta, na hierarquia dos Galáticos.

— Olá Madridistas, muito feliz por ter jogado meu primeiro jogo como capitão desse clube. Espero que continuemos fortes e conquistemos muito nesta temporada. Hala Madrid! — disse Vini Jr. às redes sociais do Real Madrid após o duelo.

