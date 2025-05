Ficha do jogo ALF ALH 32ª rodada Campeonato Saudita Data e Hora 16 de maio, sexta-feira, às 12h55 (de Brasília) Local Al Fateh Club Stadium, Hofuf (ARS) Árbitro - Assistentes - Var - Onde assistir Não definido

Al-Fateh e Al-Hilal se enfrentam em duelo válido pelo Campeonato Saudita. A partida acontece nesta sexta-feira (16), no Al Fateh Club Stadium, em Hofuf (ARS), às horas 12h55 (de Brasília), com transmissão ao vivo na BandSports e no Canal GOAT.

O Al Fateh entra na partida focado em evitar o rebaixamento, estando três pontos acima da zona de perigo. Apesar da chance de ajudar o Al Ittihad a conquistar o título caso os líderes tropecem, a equipe de José Gomes prioriza sua permanência na elite após 16 anos.

Já o Al Hilal, agora sob o comando interino de Mohammad Al-Shalhoub, chega à rodada 32 com chances mínimas de título, estando seis pontos atrás do líder. Se o Al Ittihad vencer na quinta-feira, o sonho do 20º título pode acabar antes mesmo de entrar em campo.

Tudo sobre o jogo entre Al-Fateh e Al-Hilal pelo Campeonato Saudita (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Al-Fateh x Al-Hilal

32ª rodada — Campeonato Saudita

📆 Data e horário: sexta-feira, 16 de maio, às 12h55 (de Brasília)

📍 Local: Al Fateh Club Stadium, Hofuf (ARS)

👁️ Onde assistir: BandSports e no Canal GOAT

🟨 Arbitragem: -

📺 VAR: -

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Al-Fateh (Técnico: José Manuel Gomes):

Al-Aqidi; Baattia, Fernandes, Saadane, Al Zarie; Youssef, Bendebka; Batna, Vargas, Sbai; Ferreira

Al-Hilal (Técnico: Y)

Bono; Al Yami, Al Tambakti, Koulibaly, Al-Harbi; Kanno, Neves, Milinkovic-Savic; Malcom, Mitrovic, Al-Dawsari

