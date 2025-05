Haaland solta o verbo contra o próprio clube: ‘Temporada horrível’

Erling Haaland não se mostrou satisfeito com a jornada do Manchester City em 2024/25. A equipe comandada por Pep Guardiola corre o risco de não ficar entre os cinco melhores na Premier League, e caiu de forma precoce na Champions, em papéis pouco vistos nos anos anteriores.

O centroavante, em entrevista à "BBC Sport", falou sobre a final da FA Cup, que acontece no sábado (17), diante do Crystal Palace, na última esperança de troféu dos Cityzens. Porém, sem perder a oportunidade, criticou o desempenho de seu time ao longo da época.

- Claro que é um bom hábito ir a Wembley, e é sempre importante ganhar troféus. Temos a final da Copa da Inglaterra para disputar, e conseguimos. Mesmo em uma temporada horrível - afirmou o norueguês.

Haaland também atribuiu o excesso de atletas lesionados ao longo de 2024/25 como catalisador dos problemas do clube mancuniano. Além das contusões a longo prazo, como a de Rodri, eleito Bola de Ouro, Guardiola teve que lidar com diversos desfalques na jornada, incluindo o próprio atacante, que se fez ausente por mais de um mês devido a uma lesão no tornozelo.

- Nós não fomos estáveis o suficiente nesta temporada. Claro, tivemos muitas lesões ao longo da temporada. Mas não devemos procurar desculpas. Nenhum de nós foi bom o suficiente, e não estávamos no nosso melhor. E quando você não está no seu melhor, não se vence partidas neste país, porque é muito difícil - declarou o atacante.

🤔 Haaland joga a final da FA Cup?

Recuperado do problema no tornozelo, Haaland deve iniciar o confronto com o Crystal Palace. A decisão da Copa da Inglaterra acontece neste sábado (17), às 12h30 (de Brasília), dentro da mística do Wembley Stadium, em Londres (ING).

