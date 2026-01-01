Vini Jr. e Virginia Fonseca celebram Ano Novo juntos na Espanha

O jogador Vini Jr. e a apresentadora Virginia Fonseca receberam 2026 juntos em território espanhol. A celebração de Réveillon aconteceu na última quarta-feira (1) e contou com a presença dos três filhos da influenciadora, amigos próximos e familiares, incluindo a irmã do ex-marido de Virginia, o cantor Zé Felipe, também participaram da festa.

O atacante do Real Madrid compartilhou em suas redes sociais diversos registros da comemoração, onde o casal aparece vestindo trajes brancos. Entre as imagens publicadas, destacam-se momentos ao lado do amigo Casimiro Miguel.

Maria Alice, de quatro anos, Maria Flor, de três anos, e José Leonardo, de um ano, filhos de Virginia, também participaram da celebração. A apresentadora divulgou imagens das crianças, incluindo um registro de Maria Flor usando um brinco de diamantes com suas iniciais.

Vini Jr e Casimiro Miguel passaram a virada de ano juntos em 2026 (Foto: Reprodução)

Monyque Isabella da Costa, irmã de Zé Felipe, ex-marido de Virginia, esteve presente na comemoração. A presença dela reafirma a boa relação da apresentadora com a família do cantor após a separação ocorrida em maio de 2025. Em suas redes sociais, Virginia compartilhou uma reflexão sobre o ano que passou e suas expectativas para 2026.

— Vem, 2026, estamos prontos para você! 2025 foi um ano de muitos desafios, mas de muitas conquistas, de muitas risadas e também lágrimas, foi um ano que me mostrou o quanto sou forte e o quanto Deus está comigo em todos os momentos! Saio desse ano com o coração cheio de gratidão e pronta para começar o melhor ano da minha vida! Que 2026 nos traga muitas bençãos, saúde, amor, sabedoria e força para enfrentarmos os desafios, conquistas e paz! — escreveu.

Virginia com filhos na virada de ano de 2026 (Foto: Reprodução)

Namoro de Vini Jr e Virgínia

O pedido oficial do namoro entre Virgínia e Vini Jr aconteceu no final de outubro. Ao que tudo indica, o jogador do Real Madrid foi quem tomou a iniciativa de tornar o casal oficial. Nas cores tradicionais do amor, Vini apostou no vermelho e branco para reconquistar o coração da influenciadora.

Os primeiros contatos entre Vini Jr e a influenciadora Virginia Fonseca aconteceram pelo Instagram em julho deste ano. O primeiro encontro presencial ocorreu durante a festa de aniversário de 25 anos do atleta, realizada no Rio de Janeiro em 19 de julho. A própria influenciadora mencionou que "acha" que começou a ficar com o jogador em setembro.

Vini Jr e Virgínia assumiram namoro em outubro (Foto: Divulgação/Instagram/Vini Jr)