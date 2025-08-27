Al-Ahli e NEOM terão os caminhos cruzados pela rodada de estreia do Campeonato Saudita. A partida será realizada nesta quinta-feira (28), às 15h (de Brasília), no King Abdullah Sports City, em Jidá (SAU). O jogo terá transmissão exclusiva do Canal GOAT (YouTube).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Al-Ahli 🟢⚪

Liderado por Galeno e Ivan Toney, o Al-Ahli estreia no Campeonato Saudita após encerrar a participação na competição anterior em quinto lugar. O clube conquistou a Champions Asiática ao bater o Al-Hilal na semifinal e vencer o Kawasaki Frontale por 2 a 0.

continua após a publicidade

NEOM 🔵

O NEOM, por sua vez, inicia sua trajetória na Saudi Pro League após conquistar o acesso à primeira divisão na temporada anterior. No último compromisso dos amistosos preparatórios, a equipe empatou em 2 a 2 com a Roma.

Ficha do jogo AHL NEO 1ª rodada Campeonato Saudita Data e Hora Quinta-feira, dia 28 de agosto, às 15h (de Brasília) Local King Abdullah Sports City, em Jidá (SAU) Árbitro A definir Onde assistir Canal GOAT

Tudo sobre o jogo entre Al-Ahli e NEOM (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Al-Ahli 🆚 NEOM

1ª rodada — Campeonato Saudita

📆 Data e horário: quinta-feira, dia 28 de agosto, às 15h (de Brasília)

📍 Local: King Abdullah Sports City, em Jidá (SAU)

👁️ Onde assistir: Canal GOAT (YouTube)

🕴️Arbitragem: a definir

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Al-Ahli (Técnico: Matthias Jaissle)

Mendy; Al-Majrashi, Ibañez, Demiral e Matteo Dams; Riyad Mahrez, Franck Kessie, Enzo Millot e Galeno; Ivan Toney e Al-Braikan.

❌ Desfalques: -

❓ Dúvidas: -

NEOM SC (Técnico: Christopher Galtier)

Marcin Bulka; Abdulmalik Al-Oyayari, Nathan Zézé, Ahmed Hegazy e Faris Abdi; Saimon Bouabré, Amadou Koné Doucouré e Said Benrahma; Alexandre Lacazette e Al-Hejji.

❌ Desfalques: -

❓ Dúvidas: -

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.