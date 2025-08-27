Al-Ahli x NEOM: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Saudita
Confira as principais informações do duelo válido pela primeira rodada
Al-Ahli e NEOM terão os caminhos cruzados pela rodada de estreia do Campeonato Saudita. A partida será realizada nesta quinta-feira (28), às 15h (de Brasília), no King Abdullah Sports City, em Jidá (SAU). O jogo terá transmissão exclusiva do Canal GOAT (YouTube).
Al-Ahli 🟢⚪
Liderado por Galeno e Ivan Toney, o Al-Ahli estreia no Campeonato Saudita após encerrar a participação na competição anterior em quinto lugar. O clube conquistou a Champions Asiática ao bater o Al-Hilal na semifinal e vencer o Kawasaki Frontale por 2 a 0.
NEOM 🔵
O NEOM, por sua vez, inicia sua trajetória na Saudi Pro League após conquistar o acesso à primeira divisão na temporada anterior. No último compromisso dos amistosos preparatórios, a equipe empatou em 2 a 2 com a Roma.
Ficha do jogo
Tudo sobre o jogo entre Al-Ahli e NEOM (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Al-Ahli 🆚 NEOM
1ª rodada — Campeonato Saudita
📆 Data e horário: quinta-feira, dia 28 de agosto, às 15h (de Brasília)
📍 Local: King Abdullah Sports City, em Jidá (SAU)
👁️ Onde assistir: Canal GOAT (YouTube)
🕴️Arbitragem: a definir
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Al-Ahli (Técnico: Matthias Jaissle)
Mendy; Al-Majrashi, Ibañez, Demiral e Matteo Dams; Riyad Mahrez, Franck Kessie, Enzo Millot e Galeno; Ivan Toney e Al-Braikan.
❌ Desfalques: -
❓ Dúvidas: -
NEOM SC (Técnico: Christopher Galtier)
Marcin Bulka; Abdulmalik Al-Oyayari, Nathan Zézé, Ahmed Hegazy e Faris Abdi; Saimon Bouabré, Amadou Koné Doucouré e Said Benrahma; Alexandre Lacazette e Al-Hejji.
❌ Desfalques: -
❓ Dúvidas: -
