Jornal repercute mensagem de Antony em redes sociais

Antony publicou, na noite de terça-feira (26), uma mensagem enigmática em suas redes sociais. O brasileiro, com futuro indefinido no Manchester United, postou, em story no Instagram, uma imagem com a frase: "a dor faz você mais forte, o medo faz você mais corajoso, a paciência faz você mais sábio".

A publicação repercutiu na imprensa espanhola em meio ao litígio entre United e Real Betis. O atacante, que esteve emprestado aos andaluzes na primeira metade de 2025, continua aguardando a definição da negociação entre os dois clubes por um possível movimento definitivo nas próximas semanas.

E foi justamente a indefinição de seu futuro que fez o jornal "Marca" relacionar a "paciência" descrita na postagem com o aguardo da resolução entre mancunianos e espanhóis.

- O ponta paulista compartilhou uma foto em seu perfil do Instagram com três frases: "A dor te fortalece. O medo te torna mais corajoso. A paciência te torna mais sábio." Antony está com dificuldades para ver como seu retorno a Heliópolis, a opção que ele e seus agentes escolheram como a mais adequada para ele ter um papel de liderança em um ano de Copa do Mundo , não se concretizou. Mas ele se armou de paciência, aguardando os últimos dias da janela de transferências em busca de uma solução definitiva para seu futuro - escreveu o periódico.

Antony publicou mensagem enigmática em suas redes sociais (Foto: Reprodução)

👀 O imbróglio de United e Betis por Antony

Em seu período no Betis, Antony foi um dos pilares da campanha do vice-campeonato da Conference League em 2024/25, quando a equipe perdeu a decisão diante do Chelsea. Foram nove gols e seis assistências em 26 jogos na Espanha, desempenho que fez com que a diretoria acelerasse pela extensão do vínculo, negada pelos ingleses.

Com contrato válido até o final do primeiro semestre de 2027, o jogador esteve inclinado a um retorno ao São Paulo, mas as conversas não chegaram a esquentar. O Betis quer um novo empréstimo, com possibilidade de opção de compra no futuro, mas o Manchester bate o pé por uma venda instantânea.

