A Saudi Pro League 2025/26 — oficialmente Roshn Saudi League — terá sua 51ª edição entre 28 de agosto de 2025 e 21 de maio de 2026, reunindo 18 clubes. A temporada começa com o tradicional Supercopa da Arábia Saudita entre 19 e 23 de agosto, seguida pela estreia no campeonato regular.

Os defensores do título são o Al-Ittihad, que conquistou seu 10º troféu nacional em 2024/25. O campeonato mantém o sistema de pontos corridos, com todos os rivais se enfrentando em turno e returno, totalizando 34 rodadas e três vagas diretas para a AFC Champions League.

Quem subiu e quem desceu na Saudi Pro League

Três clubes ascenderam após a temporada 2024/25 na First Division:

Neom SC, campeão da segunda divisão — sua primeira aparição na elite saudita Al-Najma, que volta à Premier League após mais de duas décadas Al-Hazem, promovido após disputa dos playoffs

Eles substituem os rebaixados Al-Raed, Al-Orobah e Al-Wehda.

A revolução da liga inclui forte investimento dos fundos estatais, com a chegada do primeiro investidor estrangeiro a clubes como Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ahli, Al-Ittihad e mais.

Formato da Saudi Pro League

18 clubes, confrontos todos contra todos em jogos de ida e volta (34 rodadas). Pontuação: 3 pontos por vitória, 1 por empate, 0 por derrota. Critérios de desempate: saldo de gols, gols marcados, confronto direto. Rebaixamento: os três últimos voltam à segunda divisão. Classificação para a Champions: os três primeiros garantem vaga direta; 4º pode disputar fases preliminares da AFC Champions League. O calendário inclui pausas para seleções em setembro, outubro, novembro e março, equilibrando o calendário entre competições nacionais e internacionais.

Primeira rodada (28–30 de agosto)

A primeira rodada da Saudi Pro League será marcada por confrontos de peso e partidas com impacto direto:

Al-Ittihad (campão) x Neom SC – clássico entre tradição e novidade

Al-Hilal x Al-Hazem – estreia dos promovidos contra gigante

Al-Nassr x Al-Najma – retorno histórico de Al-Najma

Outros jogos incluem Al-Ahli vs Al-Ettifaq, Al-Shabab vs Al-Taawoun, Al-Fateh vs Al-Fayha, Al-Khaleej vs Al-Kholood, Al-Okhdood vs Al-Riyadh, Damac vs Al-Qadsiah, Al-Riyadh x Al-Qadsiah

A rodada inaugural da Saudi Pro League servirá como termômetro para medir as novas forças e confirmar o favoritismo dos gigantes da liga.

Destaques e mudanças na temporada da Saudi Pro League

Investimentos internacionais estão remodelando os fundamentos do futebol saudita, com privatizações em curso na Saudi Pro League.

Neom SC, ligado ao ambicioso projeto urbano Neom e com recursos do PIF, estreia na primeira divisão com reforços e ambição continental. A liga segue atraindo astros internacionais — novos rumores incluem N’Golo Kanté no Al-Hilal e Alexandre Lacazette no Neom. A temporada passada teve Cristiano Ronaldo como artilheiro (25 gols), mas seu futuro ainda é incerto.

A combinação entre investimento, estrelas globais e clubes tradicionais cria um ambiente competitivo e atrativo na Saudi Pro League.

Expectativas da temporada

