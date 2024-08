Vitória no futebol e estreia de Isaquias: veja o resumo do dia nas Olimpíadas

Brasil venceu a Espanha no futebol feminino e chegou à final (Foto: Sylvain THOMAS/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/08/2024 - 21:37 • Rio de Janeiro (RJ)

O dia do Brasil nas Olimpíadas foi marcado pela grande vitória da seleção feminina de futebol. Com o 4 a 2 sobre as europeias, as brasileiras garantiram vaga na decisão, contra os Estados Unidos. A terça-feira (6) também teve a estreia de Isaquias Queiroz, vitória no vôlei feminino e eliminações no basquete masculino e handebol feminino. Confira o resumo:

