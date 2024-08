Dora Varella chega perto, mas fica fora do pódio do skate park feminino nas Olimpíadas

Dora Varella terminou na quarta colocação no skate park nas Olimpíadas de Paris (Foto: Franck Fife / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/08/2024 - 13:21 • Paris (FRA)

Dora Varella representou o espírito brasileiro no skate park. Com um sorriso no rosto em todos os momentos, a brasileira teve um bom desempenho, alcançando um 89,14 na última volta, mas não foi o suficiente. A skatista terminou na quarta colocação na final das Olimpíadas. A australiana Arisa Trew faturou o ouro com um impressionante 93,18.

A brasileira foi a primeira a fazer a volta na final do skate park feminino. Dora Varella não sentiu a pressão e com uma linha muito bem executada conseguiu um 85,06, se colocando na primeira posição. Ao longo da bateria, no entanto, a norte-americana Bryce Wettstein e a japonesa Cocona Hiraki ultrapassaram a brasileira.

Dora Varella ficou fora do pódio nas Olimpíadas de Paris (Foto: Franck Fife / AFP)

Se na primeira sequência de voltas a maioria das skatistas caiu em algum momento, na segunda passagem a história foi diferente. A norte-americana Sky Brown e a australiana Arisa Trew conseguiram respectivamente um 91,60 e 90,11. Além delas, a japonesa Cocona Hiraki foi outra que passou da casa dos 90 pontos também e se estabeleceu na primeira colocação.

A posição do pódio foi decidida na última sequência de voltas. Arisa Trew, Cocona Hiraki e Sky Brown protagonizaram um verdadeiro show na pista em Paris. A primeira, australiana, conseguiu um 93,18 após uma excelente volta, e terminou com o ouro. Já a japonesa, segunda colocada, e a norte-americana, terceiro lugar, tiveram uma diferença de pouco mais de 0,30.

O Brasil ainda tem esperança de medalhas na modalidade nesta quarta-feira (7), com o skate park masculino. A delegação brasileira terá três representantes: Pedro Barros, Augusto Akio e Luigi Cini.