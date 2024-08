Jogadoras do Brasil celebram ponto nas Olimpíadas (Foto: Natalia KOLESNIKOVA / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/08/2024 - 09:14 • Paris (FRA)

O Brasil venceu a República Dominicana no vôlei feminino por 3 sets a 0 (parciais de 25-22, 25-13 e 25-17), em jogo válido pelas quartas de final das Olimpíadas. Com show de Gabi, que fez 20 pontos, a Seleção avançou às semifinais, mantendo os 100% de aproveitamento em Paris.

➡️ Fique por dentro das Olimpíadas! Siga o Lance! no WhatsApp e veja as notícias em tempo real

Agora, as comandadas de José Roberto Guimarães aguardam a definição da outra partida do lado B do chaveamento. Estados Unidos e Polônia se enfrentam às 12h (de Brasília); quem passar duela com as brasileiras na quinta-feira (8), às 11h.

🏐 COMO FOI O JOGO?

O primeiro set foi marcado por equilíbrio em quadra. O Brasil cometeu muitos erros de saque e ataque, mas conseguiu se sustentar com Gabi, que fez nove pontos dos 25. Yonkaira Peña deu trabalho à defesa verde e amarela, mas, no fim, a capitã conseguiu fechar o set para confirmar o favoritismo.

O ímpeto inicial das centro-americanas caiu na segunda parcial, e a Seleção Brasileira cresceu em quadra. Ana Cristina recuperou a confiança após alguns erros, e a líbero Nyeme apareceu com excelentes defesas. No fim, as entradas de Tainara e Natinha não deixaram o nível cair, e o domínio do ataque se configurou com um 25-13 no marcador.

➡️ Assine o Globoplay e assista às Olimpíadas ao vivo no Sportv

Leves no terceiro set, as brasileiras conseguiram dominar em todos os aspectos. Aces de Ana Cristina, viradas de Rosamaria, bloqueios de Thaisa e a sequência do show de Gabi, que fez boa parte dos pontos finais e garantiu de vez o time entre os quatro melhores da competição.

Gabi celebra ponto do Brasil contra a República Dominicana nas Olimpíadas (Foto: Natalia KOLESNIKOVA / AFP)

👀 O QUE VEM POR AÍ?

O Brasil é a segunda seleção garantida na semifinal; mais cedo, a Turquia bateu a China pelo outro lado da chave. Às 12h, o time de José Roberto Guimarães saberá o que lhe aguarda quando EUA e Polônia duelarem pela vaga entre as quatro melhores equipes dos Jogos de Paris.