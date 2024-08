Stephan Barcha e Primavera em ação nas Olimpíadas (Foto: Wander Roberto/COB)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/08/2024 - 08:05 • Paris (FRA) • Atualizada em 06/08/2024 - 11:24

Foi por pouco, mas o Brasil não conseguiu medalha no hipismo nas Olimpíadas. Com dois representantes na final, o país viu Stephan Barcha, junto com a égua Primavera, passar boa parte da prova na zona de pódio, mas cair para o quinto lugar na reta final.

O brasileiro conseguiu um ótimo tempo de 80,07s, além de quatro penalidades, e ficou na terceira posição restando 11 cavaleiros para competir. Depois, o suíço Steve Guerdat, com a égua Dynamix de Belheme, conseguiu fazer uma prova de 29 centésimos a mais, porém livre de punições, o que garantiu a medalha de ouro e empurrou Barcha para fora do pódio.

O último a competir foi o francês Julien Epaillard, também com uma égua, nomeada Dubai du Cedre. O tempo obtido foi o único abaixo da marca de 80 segundos entre os dez primeiros, mas as quatro penalidades anularam as chances de ele conquistar uma medalha.

Rodrigo Pessoa, experiente cavaleiro e medalhista de ouro em Atenas-2004, esteve longe de repetir o mesmo desempenho de 20 anos atrás. Com o cavalo Major Tom, acabou comendo duas faltas e foi desclassificado em sua oitava Olimpíada - um recorde para o país.

👀 Veja como ficou o pódio:

🥇 Steve Guerdat - Suíça - 80s99

🐴: Dynamix de Belheme (égua)



🥈 Maikel van der Vleuten - Holanda - 82s06

🐴: Beauville Z (cavalo)



🥉 Christian Kukuk - Alemanha - 82s38

🐴: Checker 47 (cavalo)