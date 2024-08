Olimpíadas: Brasil perde para Noruega e se despede no handebol

Gabriela Moreschi em ação na partida (Foto: Thomas COEX / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/08/2024 - 17:59 • Paris (FRA)

O Brasil perdeu para a Noruega no handebol por 32 a 15, nas Olimpíadas, em Paris, França, nesta terça-feira (6). A Seleção deu adeus aos Jogos após uma grande atuação das norueguesas, que encontraram espaços pelo meio e nas laterais da quadra.

(Foto: Sameer AL-DOUMY / AFP)

COMO FOI O JOGO?

A Seleção Brasileira começou mal na partida, errando muito defensivamente e a Noruega aproveitou o momento e fez uma sequência de pontos. As adversárias exploraram bem as laterais brasileiras, que ficaram enfraquecidas durante o jogo. O ataque forte e a defesa, difícil de infiltrar, fizeram com que as norueguesas saíssem na frente no primeiro tempo, com bastante folga. Assim, a adversária fechou o primeiro tempo por 16 a 8.

O ritmo seguiu o mesmo no segundo tempo, Noruega extremamente dominante e o Brasil tentando respirar na partida. No entanto, a liderança norueguesa prevaleceu e garantiu a classificação para as semifinais.

O Brasil se despede das Olimpíadas em seis jogos, duas vitórias e quatro derrotas. O melhor resultado da modalidade brasileira foi em casa, nas Olimpíadas da Rio 2016, quando conquistou o quinto lugar.