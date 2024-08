Resumo das Olimpíadas: veja como foi o dia dos brasileiros neste sábado (3) em Paris

Rebeca Andrade conquistou mais uma medalha de prata em Paris (Foto: Paul ELLIS/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/08/2024 - 20:56 • Rio de Janeiro (RJ)

O Brasil conquistou mais três medalhas neste sábado (3) nas Olimpíadas de Paris. Na ginástica, Rebeca Andrade subiu ao pódio novamente, dessa vez na prova de solo. No judô por equipes, o Brasil bateu a Itália, com direito a golden score vencido por Rafaela Silva. No boxe, Bia Ferreira foi derrotada por irlandesa na semifinal, mas como a modalidade não tem disputa pelo terceiro lugar, a brasileira garantiu o bronze. Veja o resumo do dia:

➡️Ana Caetano perde para francesa e é eliminada no tiro com arco

A brasileira Ana Luiza Caetano foi eliminada nas oitavas de final para a francesa Liza Barbelin, com placar final de 6 a 2 para a anfitriã. Apesar da derrota, esta é a melhor campanha do Brasil na história do tiro com arco feminino em Jogos Olímpicos.

➡️Brasil atropela Angola e garante vaga no mata-mata do handebol feminino

O Brasil venceu Angola por 30 a 19 neste sábado (3), última rodada da primeira fase do handebol feminino das Olimpíadas 2024. Gabriela Bitolo foi o destaque com sete gols marcados, seguida por Samara Vieira, com seis.

➡️Rafaela Silva brilha no golden score e garante bronze por equipes do Brasil

Em Paris, na França, Rafael Macedo, Beatriz Souza, Leonardo Gonçalves, Rafaela Silva, William Lima e Ketylen Quadros levaram o bronze para casa na disputa por equipes. O time brasileiro venceu por 4 lutas a 3 o time da Itália.

➡️Rebeca Andrade brilha e fatura mais uma medalha nas Olimpíadas

Rebeca Andrade e Simone Biles se encontraram pela quarta vez nesta edição das Olimpíadas, dessa vez na final do salto. E a estadunidense se deu melhor. A estrela brasileira ficou com a prata. Jade Carry, outra atleta dos EUA, ficou com o bronze.

➡️Bia Ferreira perde para irlandesa e fica com o bronze no boxe

A brasileira Bia Ferreira perdeu para a irlandesa Kellie Harrington na semifinal da categoria até 60kg do boxe feminino e ficou com a medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris. A modalidade não tem disputa pelo terceiro lugar.

➡️Brasil elimina a França, choca as Olimpíadas e avança à semifinal

O Brasil venceu a França neste sábado, no Stade de la Beaujoire, em Nantes (FRA), em jogo válido pelas quartas de final do futebol feminino nas Olimpíadas. O gol da vitória brasileira foi marcado por Gabi Portilho.