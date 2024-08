Olimpíadas: Ana Caetano perde para francesa e é eliminada no tiro com arco

Ana Luiza Caetano fez sua primeira participação em Olimpíadas (Foto: Punit Paranjpe / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/08/2024 - 08:57 • Paris (FRA)

A campanha do histórica do Brasil no tiro com arco feminino chegou ao fim nas Olimpíadas. A brasileira Ana Luiza Caetano foi eliminada nas oitavas de final para a francesa Liza Barbelin, com placar final de 6 a 2 para a anfitriã. Apesar da derrota, esta é a melhor campanha do Brasil na história do tiro com arco feminino em Jogos Olímpicos.

Esta é a primeira participação de Ana Caetano em Olimpíadas - em sua estreia, ela igualou a melhor colocação brasileira nos Jogos com um nono lugar. O resultado também aconteceu na Rio 2016, com Ana Marcelle e em Tóquio 2020 com Marcus D'Almeida.

- É duro, né? Perder nunca é fácil. Mas eu fiz o meu trabalho. Eu atirei bem, ela atirou melhor. Eu não esperava um combate fácil. Mas foi bom. É muito bom ver o quanto o esporte está crescendo no Brasil, a quantidade de gente que está chegando, perguntando como e onde começar. O meu objetivo aqui era, além de um bom resultado, conseguir trazer visibilidade. É um esporte muito pouco conhecido e é um esporte muito legal, pelo qual eu sou muito apaixonada. Então, pelo menos uma missão eu consegui cumprir e é continuar trabalhando. Eu vi que o trabalho dá certo e é só continuar que daqui a quatro anos tem mais - disse após a prova.

Ana Luiza Caetano foi eliminada pela francesa Liza Barbelin no tiro com arco nas Olimpíadas (Foto: Punit Paranjpe / AFP)

A eliminação neste sábado (3) foi a segunda do Brasil no tiro com arco olímpico. A dupla composta por Ana Caetano e Marcus D'Almeida parou nas oitavas de final após perder para o México - o placar final foi de 5 a 1.

O Brasil ainda tem esperança de medalha na modalidade em Paris e ela atende por "Marcus D'Almeida". O brasileiro é o líder do ranking mundial e disputará as oitavas de final da competição, neste domingo (4), contra o sul-coreano Kim Wooojin. A disputa está prevista para acontecer Às 05h09, no horário de Brasília.