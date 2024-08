Olimpíadas: Brasil atropela Angola e garante vaga no mata-mata do handebol feminino

Jogadoras do Brasil celebram classificação no handebol feminino (Foto: Aris MESSINIS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/08/2024 - 10:45 • Paris (FRA) • Atualizada em 03/08/2024 - 12:49

O Brasil venceu Angola por 30 a 19 neste sábado (3), última rodada da primeira fase do handebol feminino das Olimpíadas 2024. Gabriela Bitolo foi o destaque com sete gols marcados, seguida por Samara Vieira, com seis. Assim, a Seleção garantiu vaga nas quartas de final do torneio em Paris.

Como foi a partida entre Brasil e Angola no handebol?

O Brasil não tomou conhecimento da seleção angolana e dominou a partida do início ao fim. A goleada começou a se desenhar já no primeiro tempo, que terminou com o placar de 14 a 6 para a equipe brasileira. Na segunda etapa, o favoritismo da Seleção foi confirmado, e o jogo foi encerrado em 30 a 19 com ótimo desempenho do ataque e da goleira Gabi Moreschi, que teve taxa de 47% de bolas defendidas.

Assim, a equipe brasileira encerrou a primeira fase na quarta colocação do grupo B, com duas vitórias e três derrotas. Agora, a Seleção aguarda a definição do adversário nas quartas de final do torneio olímpico, em partida que será disputada no dia 6 de agosto, terça-feira.