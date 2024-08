Rebeca Andrade ainda pode conquistar mais duas medalhas em Paris (Foto: Loic VENANCE/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/08/2024 - 12:21 • Rio de Janeiro • Atualizada em 03/08/2024 - 13:30

A rivalidade entre Rebeca Andrade e Simone Biles é uma das grandes histórias das Olimpíadas de Paris 2024. Do lado brasileiro, a então campeã olímpica no salto. Do lado dos Estados Unidos, a ginasta mais condecorada da história. Neste sábado (03), a brasileira e a norte-americana se encontraram pela quarta vez nesta edição dos Jogos, dessa vez na final por aparelho do salto sobre a mesa. E a estadunidense se deu melhor. A estrela brasileira ficou com a prata e Jade Carry - outra dos EUA, atual campeã olímpica do solo - ficou com o bronze.

Na final do salto sobre a mesa, as ginastas saltam duas vezes consecutivas e a pontuação final se dá pela média da nota dos dois saltos realizados.

Rebeca praticamente cravou o primeiro salto (Foto: Loic VENANCE/AFP)

A grande expectativa que precedeu a competição era a possível realização do salto "Tripo Twist Yurshenko" pela brasileira. O salto seria entraria no código de pontuação nomeado como "Andrade", sobrenome de Rebeca, em caso de realização.

Contudo, Rebeca optou por não realizar o salto inédito e reproduzir os dois saltos que ela tem mais segurança, garantindo a prata. Simone saltou antes, pontuando 15.700 no primeiro salto, deixando o caminho aberto para o ouro.

Confira as pontuações médias, que resultaram nas medalhas:

Simone Biles: 15.300

Rebeca Andrade: 14.966

Jade Carry: 14.466

