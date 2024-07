Resumo das Olimpíadas: veja como foi o dia dos brasileiros nesta segunda-feira (29) em Paris

Gabriel Medina se classificou para as quartas de final do surfe (Foto: Ed Sloane / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/07/2024 - 20:01 • Paris (FRA)

O Brasil não conquistou nas Olimpíadas de Paris nesta segunda-feira (29). No judô, Rafaela Silva bateu na trave e não conseguiu o bronze. No skate street masculino, Kelvin Hoefler chegou na final, mas ficou apenas em sexto. O dia também contou com vitórias no vôlei e boxe feminino, e vitórias no surfe e tênis de mesa. Confira os principais resultados abaixo:

