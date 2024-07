Bia Haddad decepciona no tênis e é eliminada em simples nas Olimpíadas

Bia Haddad Maia ainda tem chance na dupla do tênis nas Olimpíadas (Foto: Gaspar Nóbrega / COB)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 29/07/2024 - 11:28 • Paris (FRA)

Chegou ao fim a campanha em simples do tênis feminino brasileiro nas Olimpíadas de Paris, na França. Bia Haddad Maia, 22ª colocada do ranking mundial, voltou a mostrar irregularidade e foi eliminada na segunda rodada.

A paulistana caiu diante da eslovaca Anna Schmiedlova, 67ª colocada, por 2 sets a 0 com um duplo 6/4, nesta segunda-feira (29), na quadra 8 do complexo de Roland Garros. A brasileira havia vencido o único jogo anterior contra a rival no saibro de Bogotá, na Colômbia, em 2019.

Bia Haddad havia quebrado um jejum de 36 anos do tênis feminino brasileiro - o Brasil não conquistava vitórias em simples desde Gisele Miró em Seul 1988. No entanto, Bia não conseguiu o maior resultado das meninas na modalidade.

A brasileira entrou com status de favorita por seu retrospecto no saibro e pelo ranking, mas fez um jogo de altos e baixos. O primeiro set foi bem pegado com 4 a 4, mas após muita disputa a brasileira foi quebrada com erro e perdeu a parcial de quase uma hora.

Haddad abriu o segundo set com uma quebra, sofreu o empate, depois colocou 3 a 1. No 30 iguais ela discutiu com o árbitro por uma marcação duvidosa e o ponto foi para a adversária que confirmou, ganhou confiança e empatou em 3 a 3. A eslovaca conseguiu nova quebra, abriu 5 a 3. Bia então foi para cima na devolução, devolveu a quebra, empolgou a torcida brasileira, mas Schmiedlova foi sólida no último game e fechou com um erro na rede de Bia.

A brasileira segue nas duplas ao lado de Luisa Stefani. As duas estreiam ainda nesta segunda-feira ainda contra as chinesas Yue Yuan e Shuai Zhang, por volta das 13h, na quadra 11.