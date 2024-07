Jogadoras do vôlei feminino do Brasil celebram ponto nas Olimpíadas contra o Quênia (Foto: Natalia KOLESNIKOVA / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/07/2024 - 09:10 • Paris (FRA)

Na estreia do vôlei feminino nas Olimpíadas, o Brasil fez jogo seguro diante do Quênia e venceu por 3 sets a 0 (parciais de 25-14, 25-13 e ). Sem tomar conhecimento das adversárias, as comandadas de José Roberto Guimarães controlaram a partida desde o começo e saíram da quadra com um importante resultado.

➡️ Fique por dentro da Olimpíada! Siga o Lance! no Whatsapp acompanhe em tempo real as notícias

O triunfo sem perder sets deu à equipe a liderança do grupo B, já que a Polônia superou o Japão por 3 a 1 no outro jogo da chave. Vale lembrar que os dois primeiros de cada grupo (são três ao todo, com quatro seleções cada) avançam ao mata-mata, assim como os dois melhores terceiros colocados.

🏐 COMO FOI O JOGO?

Zé mandou à quadra a seguinte formação inicial: Macris, Ana Cristina, Gabi, Rosamaria, Thaisa e Nyeme. O começo de partida mostrou alguns erros bobos, e as africanas abriram 2 a 1. Porém, o nervosismo da estreia passou, e depois de virar, o Brasil disparou no placar, na base da pancasa de Tainara.

Na segunda parcial, a história se repetiu. O Quênia colocou dois pontos de vantagem no marcador, mas as brasileira voltaram ao jogo. Carol apareceu para acumular cinco bloqueios e somar outros seis pontos de ataque nos dois primeiros sets, e Thaisa fechou com bela bola no meio de rede.

Espantar os fantasmas foi crucial para a terceira e decisiva passagem. De quebra, no começo, 5 a 1 de vantagem. Rosamaria também apareceu com seus ataques sempre potentes, e no fim, a moral do elenco aflorou. Ganhando minutagem, Diana acertou dois bloqueios seguidos para deixar o time a um ponto da vitória, e Julia Bergmann, em seu primeiro ponto nas Olimpíadas, fechou o jogo.

➡️ Assine o Globoplay e assista às Olimpíadas ao vivo no Sportv

Ana Cristina e Carol celebram ponto do Brasil contra o Quênia nas Olimpíadas (Foto: Natalia KOLESNIKOVA / AFP)

👀 O QUE VEM POR AÍ?

Na próxima rodada, o Brasil tem pela frente as japonesas, que vêm em busca de um resultado positivo após a derrota na estreia. O confronto está marcado para quinta-feira (1 de agosto), às 8h (horário de Brasília).