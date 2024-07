Olimpíadas: Rafaela Silva perde disputa do bronze para japonesa no judô

Rafaela Silva perde para japonesa na disputa do bronze nas Olimpíadas (Foto: Jack GUEZ / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/07/2024 - 12:52 • Paris (FRA)

Rafaela Silva foi derrotada por Haruka Funakubo na disputa da medalha de bronze do judô feminino (categoria até 57kg) das Olimpíadas 2024 nesta segunda-feira (29), na Arena do Campo de Marte, em Paris. Assim, medalhista de ouro dos Jogos do Rio em 2016 não conseguiu seu segundo pódio na história.

➡️ Fique por dentro da Olimpíada! Siga o Lance! no Whatsapp acompanhe em tempo real as notícias

Como foi disputa do bronze de Rafaela Silva nas Olimpíadas?

A luta começou com Rafaela Silva tomando a iniciativa e tentando duas entradas em menos de 20 segundos. No entanto, a luta ficou mais tensa e tanto a brasileira quanto a japonesa tomaram shido em sequência. Com muitas disputas no chão e tentativas de imobilização falhas, o combate só foi definido no Golden Score.

No tempo extra, Haruka Funakubo foi mais ativa e a brasileira levou a segunda punição por falta de combatitividade logo no início. A japonesa então conseguiu levar a luta para o solo e dominou as ações contra uma Rafaela aparentemente desgastada, que foi atingida no olho e pediu paralisação. No retorno, a brasileira conseguiu boas entradas e fez com que Funakubo também recebece seu segundo shido, mas voltou a ser punida por "mergulho" e acabou derrotada na disputa do bronze.

O ouro ficou com a canadense Christina Deguchi, enquanto a prata foi para a corenana Mimi Huh. Rafaela Silva ainda integrará a Seleção Brasileira na disputa por equipes nas Olimpíadas de Paris, e volta ao tatame no dia 3 de agosto, contra o Cazaquistão.