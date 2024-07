Olimpíadas: brasileiro Vitor Ishiy domina australiano e vai à segunda fase do tênis de mesa

Vitor Ishiy em ação nas Olimpíadas de Paris (Foto: WANG Zhao / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/07/2024 - 09:16 • Paris (FRA)

O brasileiro Vitor Ishiy venceu o australiano Nicholas Lum por 4 sets a 0 (parciais de 11-7, 11-5, 11-7 e 11-6) nesta segunda-feria (29), na Arena Paris Sul, e avançou à segunda fase do tênis de mesa nas Olimpíadas 2024. Ele enfrentará alemão Dimitrij Ovtcharov, medalha de prata nos Jogos de Tóquio.

O adversário da estreia no individual masculino era o favorito do confronto, já que Lum ocupa o 38º lugar do ranking mundial, enquanto Ishiy é o 85º. Mesmo assim, o brasileiro não tomou conhecimento do australiano e se classificou sem dificuldades à próxima etapa.

- Acho que eu consegui impor bastante o meu jogo. Ele teve dificuldade na recepção do meu saque. Isso me deu confiança o jogo inteiro, mesmo nos momentos em que eu tive dificuldade na recepção. Essa estreia no individual olímpico foi incrível. Tive a torcida dos brasileiros e também dos franceses, pelo fato de eu jogar aqui na França. Nas duplas a gente não conseguiu a vitória, mas cada resultado positivo por aqui é um título - disse o mesatenista após a vitória.

Vitor Ishiy já havia competido nas duplas mistas do tênis de mesa nestas Olimpíadas. Junto a Bruna Takahashi, o paulista foi derrotado na estreia da categoria com derrota por 4 a 2 para a dupla espanhola Álvaro Robles e Maria Xiao no último sábado (27).