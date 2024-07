Kelvin Hoefler foi medalha de prata nas Olimpíadas de Tóquio. (Foto: Kirill Kudryavtsev / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/07/2024 - 13:44 • Paris (FRA)

O brasileiro Kelvin Hoefler foi bem, mas encarou uma das melhores finais da história do skate. O skatista terminou em quinto lugar na prova disputada nesta segunda-feira (29), nas Olimpíadas de Paris. O título ficou novamente com Yuto Horigome, skatista japonês.

Kelvin Hoefler mostrou o motivo de ser o único brasileiro medalhista olímpico no skate street masculino. O atleta teve uma excelente primeira volta na final, que o garantiu um 87.25. Na segunda volta o skatista cometeu alguns erros e prevaleceu a primeira nota.

Na etapa das manobras o nível permaneceu enorme, praticamente todas as notas validadas foram acima de 90 pontos. Kelvin, inclusive, teve a segunda menor nota das manobras com um 90.14. O brasileiro ainda conseguiu um 92.88, mas com o somatório de 270.27, o skatista terminou apenas na quinta colocação.

Kelvin Hoefler foi o único representante do Brasil na final do skate street nas Olimpíadas (Foto: Kirill Kudryavtsev / AFP)

A disputa ficou entre a dupla norte-americana, com Nyjah Huston e Jagger Eaton, e a japonesa com Yuto Horigome e Sora Shirai - a competição foi decidida nas últimas manobras. O japonês, campeão olímpico em Tóquio, alcançou um 97.08 na última manobra e assumiu a liderança. Na sequência, os dois skatistas dos Estados Unidos erraram suas tentativas e, com isso, o pódio terminou com Jagger Eaton (2º) e Nyjah Huston (3º).

Yuto Horigome conquistou sua segunda medalha de ouro em Olimpíadas (Foto: Kirill Kudryavtsev / AFP)

🛹 Classificação do skate street masculino nas Olimpíadas

Yuto Horigome - Japão - 281,14

Jagger Eaton - Estados Unidos - 281,04

Nyjah Huston - Estados Unidos - 279,38

Sora Shirai - Japão - 278,12

Richard Tury - Eslováquia - 273,98

Kelvin Hoefler - Brasil - 270,27

Cordano Russell - Canadá - 211,80

Matias Del Ollio - Argentina - 153,98