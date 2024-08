Ouro de Rebeca e mais medalhas! Veja como foi o dia dos brasileiros nas Olimpíadas

Rebeca Andrade conquistou a medalha de ouro no solo nas Olimpíadas (Foto: Alexandre Loureiro/COB)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/08/2024 - 00:08 • Rio de Janeiro (RJ)

O dia do Brasil nas Olimpíadas de Paris foi marcado por uma medalha de cada cor. No começo da segunda-feira (5), Rebeca Andrade conquistou o ouro no solo, desbancando a norte-americana Simone Biles. Já no fim da noite, os pódios vieram no surfe, com o bronze de Gabriel Medina e a prata de Tati Weston-Webb. O dia também contou com eliminação no vôlei masculino. Veja o resumo abaixo:

➡️ Fique por dentro das Olimpíadas! Siga o Lance! no Whatsapp e acompanhe em tempo real as notícias

➡️Em prova emocionante, Brasil fica fora do pódio no triatlo misto das Olimpíadas

➡️Alison dos Santos e Matheus Lima voam em pista e garantem semifinal do atletismo

➡️Juliana Campos faz grande prova, mas é prejudicada por lesão e é eliminada no salto com vara

➡️Simone Biles sofre queda na trave, é superada por Rebeca Andrade, mas ambas ficam fora do pódio

➡️Rebeca Andrade supera Simone Biles e conquista o ouro inédito no solo nas Olimpíadas

➡️Ana Sátila encerra sua participação nas Olimpíadas com o oitavo lugar do caiaque cross

➡️Brasil cai para os Estados Unidos no vôlei masculino e se despede das Olimpíadas

➡️Gabriel Medina consegue virada espetacular e conquista a medalha de bronze nas Olimpíadas

➡️Com final emocionante, Tatiana Weston-Webb fica com a prata do surfe nas Olimpíadas