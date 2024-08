Brasil cai para os Estados Unidos e se despede das Olimpíadas

Jogadores norte-americanos comemorando o ponto contra o Brasil (Foto: Natalia KOLESNIKOVA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/08/2024 - 18:18 • Paris (FRA)

O Brasil perdeu para os Estados Unidos e se despediu das Olimpíadas, nesta segunda-feira (5), Paris, na França. A Seleção teve altos e baixos durante a partida, no entanto, não foi o suficiente para a classificação para a semifinal.

COMO FOI A PARTIDA?

O Brasil seguiu o roteiro que está sendo usado recentemente: largar na frente, abrir vantagem durante a parcial (cinco pontos), mas cometeu erros em momentos cruciais. Os Estados Unidos viu vantagem nesta insegurança da Seleção, cresceu na partida e superou qualquer desconforto inicial. Assim, viraram o marcador e fecharam por 26 a 24.

Já no segundo set, os Estados Unidos começou com um placar dominante, com facilidade para virar bolas. O Brasil tinha baixíssima eficiência no ataque, cometia erros e se viu bem atrás do placar. No entanto, Bernardinho mexeu no time: Alan na vaga de Darlan e Adriano no lugar de Leal. E as mudanças deram certo, e houve uma reação brasileira. Lucarelli e Alan assumiram a responsabilidade nas viradas de bola, e Adriano ofereceu uma tranquilidade no passe. Assim, o Brasil fechou por 30 a 28.

No terceiro set, o Brasil não aproveitou a empolgação da vitória na segunda parcial. O time cometeu erros bobos no início, principalmente em levantamentos. Assim, deixou os estadunidenses confortáveis para recuperarem a confiança e abrir vantagem. A Seleção não conseguiu reduzir o prejuízo e perdeu por 25 a 19.

O Brasil começou em desvantagem no quarto set, após o saque de Adriano ficar na rede. No entanto, foi crescendo aos poucos no jogo, chegando a abrir 4 a 1, mas sofreu uma virada. Os norte-americanos com maior volume de jogo e eficiência no ataque, assumiram a dianteira do placar. Com autonomia, venceram o set por 25 a 19 e a partida, 3 sets a 1.

A Seleção Brasileira se despede das Olimpíadas nas quartas de final, algo que não acontecia desde 2000, em Sydney. Assim, o Brasil termina em oitavo com a pior colocação da história da equipe masculina.