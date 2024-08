Simone Biles sofre queda, é superada por Rebeca Andrade, mas ambas ficam fora do pódio

Rebeca Andrade supera Júlia Soares e Simone Biles na final da trave (Foto: Loic VENANCE/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/08/2024 - 08:35 • Rio de Janeiro • Atualizada em 05/08/2024 - 09:47

O Brasil levou duas das suas ginastas à final da trave na ginástica artística, disputada na manhã desta segunda-feira (05), pelo horário de Brasília. Simone Biles e Júlia Soares caíram do aparelho e acabaram sem chance de medalha. Rebeca Andrade fez uma excelente série, sem grandes desequilíbrios, mas ficou fora do pódio por 0.066 ponto.

Queda levou Simone Biles ao sexto lugar (Foto: Lionel BONAVENTURE/AFP)

O início do dia não foi nada bom para as ginastas dos Estados Unidos. Duas das favoritas a medalha, Simone Biles e Sunisa Lee caíram do aparelho e passaram muito longe do pódio. As Olimpíadas de Paris acabaram para Sunisa, mas Biles ainda tem a final do solo - na qual é favorita ao ouro - para competir nesta segunda-feira.

Norte-americana Sunisa Lee sofreu queda na trave (Foto: Gabriel BOUYS/AFP)

Rebeca Andrade cumpriu a série dela de forma correta, sem nenhum desequilíbrio significativo, mas, por estratégia, a nota de dificuldade foi diminuída em relação à classificação e acabou sendo insuficiente para conquistar um lugar no pódio.

A pontuação total na trave é o somatório entre a nota de dificuldade e a nota de execução. Então, por mais que Rebeca tenha tido a segunda maior nota de execução entre todas as competidoras, a nota de dificuldade só era maior que a de Júlia Soares.

A critério de comparação, na etapa classificatória, Rebeca pontuou 14.500, nota que seria suficiente para conquistar o ouro na final.

Rebeca Andrade ainda disputa a final do salto (Foto: Loic VENANCE/AFP)

Com dobradinha italiana, Alice D'Amato conquistou o ouro, Manila Esposito ficou com o bronze e a chinesa Zhou Yaqin levou a prata.

Pódio tem dobradinha italiana (Foto: Loic VENANCE / AFP)

NOTAS FINAL INDIVIDUAL FEMININA - TRAVE