Alison dos Santos, o Piu, em ação nas Olimpíadas (Foto: Wander Roberto/COB)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/08/2024 - 06:08 • Paris (FRA)

Alison dos Santos, o Piu, e Matheus Lima representaram o Brasil muito bem no atletismo nesta segunda-feira (5) de Olimpíadas. Correndo nas qualificatórias dos 400m com barreiras, os dois, em baterias separadas, ficaram entre os três melhores e garantiram vagas na semifinal.

Piu esteve na terceira bateria (de cinco ao todo) e dominou a corrida. Desde o quarto obstáculo, se colocou entre os primeiros e abriu grande distância para os demais. Após o último salto, tirou o pé e poupou energia, ficando em terceiro, mas fazendo o necessário para avançar de fase. Rasmus Magi, da Estônia, e CJ Allen, dos Estados Unidos, forçaram para a ultrapassagem nos metros finais.

Alison dos Santos, o Piu, em ação no atletismo (Foto: Wander Roberto/COB)

Na última bateria, Matheus entrou em ação na raia 6, e foi muito bem. No pelotão do meio ao longo das barreiras, o brasileiro deu o último sprint e apareceu de surpresa para ultrapassar Berke Akcam (Turquia), Joshua Abuaku (Alemanha) e Alastair Chalmers (Grã-Bretanha) pelo segundo lugar, ficando atrás apenas do jamaicano Malik James-King.

Junto a Alison dos Santos, Matheus Lima também se classificou no atletismo nas Olimpíadas (Foto: Wander Roberto/COB)

A dupla terá cerca de 48 horas de descanso, já que só voltam à ação na quarta-feira (7) para as semifinais, em provas previstas para as 14h35 (horário de Brasília). As últimas vagas serão decididas em repescagem, a ser realizada na terça (6)