Escrito por Lance! • Publicada em 05/08/2024 - 07:32 • Paris (FRA)

A brasileira Juliana Campos, competindo no salto com vara nas Olimpíadas, caiu de pé na modalidade. Após ótimos saltos para superar as alturas de 4,20m e 4,40m, acabou tendo problemas nas corridas para 4,55m e foi eliminada.

Ao longo de seu ciclo, a atleta sofreu com uma contusão no pé direito e perdeu parte da preparação para os Jogos. No impulso para a terceira marca, acabou perdendo as duas primeiras corridas; a terceira foi concretizada, mas sua perna acabou derrubando o sarrafo e concretizando a eliminação.

Antes, nos 4,20m, Juliana não teve facilidade, errando os dois saltos iniciais. Porém, no derradeiro, pegou velocidade suficiente e passou com folga pelo objeto. Na altura seguinte, domínio da corrida e passagem de primeira.

Entre as eliminadas, a britânica Molly Caudery chocou o mundo. Campeã mundial indoor e com o recorde de seu país (saltou 4,92m em junho), também não conseguiu passar dos 4,55m, e não estará nas semifinais da modalidade.