Com final emocionante, Tatiana Weston-Webb fica com a prata do surfe nas Olimpíadas

Tatiana celebrando a medalha (Foto: Ben Thouard / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/08/2024 - 22:53 • Paris (FRA)

Mesmo sem o ouro, Tati entrou para a história. Na grande decisão do surfe feminino, Tatiana Weston-Webb ficou com a medalha de prata, após ser derrotada pela americana Caroline Marks. A bateria foi marcada por poucas ondas no início, mas um final emocionante.

Os primeiros dez minutos foi sem nenhuma ação, com nenhuma onda surfada das duas. Caroline foi a primeira a pegar uma onda boa e conseguiu uma nota 7.50, que acabou sendo decisiva. Tatiana começou a encaixar as primeiras ondas no terço final da bateria e pegou uma onda que valeu 5.83.

A parte final foi emocionante, com as ondas melhorando e com qualquer possibilidade de ação. Com a preferência, Marks pegou uma onda boa, mas se desequilibrou e conseguiu só uma nota 3.00. Tatiana só precisava de um 4.68 para ser campeã olímpica e a oportunidade apareceu.

Tatiana Weston-Webb tentou o tubo, mas alternou por rasgar a onda e arriscou tudo. A brasileira conseguiu três rasgadas, quase quatro e foi parar na bancada de corais, sem chances para outra tentativa. A bateria acabou antes da nota de Tati sair, o que deixou todos tensos.

(Foto: Ed Sloane / AFP)

Quando a pontuação veio, 4.50, que foi um banho de água fria (e salgada) para todos os brasileiros, mas que não tira o brilho de uma campanha espetacular de Weston-Webb, que conquista a primeira medalha do surfe feminino. Agora Tati volta a focar na WSL e busca vaga na fase final do circuito mundial.