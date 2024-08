Karch Kiraly no comando dos EUA (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/08/2024 - 06:23 • Paris (FRA)

O Brasil tem pela frente no vôlei feminino um grande desafio contra os EUA. Em busca da garantia de medalha, as seleções se enfrentam pela semifinal das Olimpíadas nesta quinta-feira (8), a partir das 11h (de Brasília).

Se dentro da quadra, os dois times têm nomes de peso, a área técnica também reserva um duelo de lendas. José Roberto Guimarães, tricampeão olímpico como treinador, vai ao embate contra outro nome histórico do esporte.

Karch Kiraly, de 63 anos, comanda os Estados Unidos em busca de seu segundo ouro seguido nos Jogos. Mas nem só de pranchetas e gritos é marcada a trajetória do norte-americano; o ex-ponteiro foi eleito o melhor jogador de vôlei do século XX pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB).

Descendente de húngaros, Karch seguiu os passos de seu pai, Laszlo, e começou no esporte com seis anos. No high school e no college, se destacou, e logo alcançou a profissionalização. Ganhou suas primeiras oportunidades com a camisa da seleção em 1981, e não demorou muito para fazer história.

Nas Olimpíadas de 1984, era o mais jovem de um elenco que conquistaria a medalha de ouro. Quatro anos depois, assumiu o posto de capitão em Seul e foi decisivo, ganhando novamente os Jogos e sendo eleito melhor do mundo, antes de anunciar aposentadoria da seleção.

Depois de anos dourados no voleibol italiano, escolheu uma mudança de ares e iniciou uma revolução no vôlei de praia. Na areia, foi o maior campeão da história da modalidade, com 148 títulos conquistados, e também é considerado por muitos o maior atleta desta esfera, sendo ouro em Atlanta-1996 ao lado de Kent Steffes.

Após aposentadoria, investiu na carreira de técnico do voleibol feminino e foi auxiliar em Londres-2012, quando os EUA foram superados pelo Brasil na final. Dois anos depois, já estava efetivado ao cargo principal, conquistando o Mundial. Em Tóquio, por fim, alcançaria o auge do feminino quando conduziu o time à primeira medalha de ouro olímpica, se livrando de um fantasma que assombrava a equipe por décadas.

Agora, Kiraly está em busca de seu quarto ouro no vôlei indoor. O confronto definidor com o Brasil acontece nesta quinta-feira (8), a partir das 11h (de Brasília). Quem passar enfrenta o vencedor de Itália x Turquia, que terá início às 15h.