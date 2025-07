O comitê organizador LA28 apresentou o primeiro calendário de competições das Olimpíadas de 2028, que acontecerão em Los Angeles. A divulgação ocorreu nesta segunda-feira (14), exatamente três anos antes da cerimônia de abertura do evento.

continua após a publicidade

➡️ Desgaste entre LeBron, Lakers e Doncic impulsiona rumores no mercado da NBA

O documento detalha a programação das 844 competições com venda de ingressos previstas para os Jogos, que retornarão aos Estados Unidos pela primeira vez em quase três décadas. O calendário foi elaborado para atender tanto ao público americano quanto aos espectadores internacionais.

As Olimpíadas de Los Angeles acontecerão de 14 a 30 de julho de 2028, marcando a terceira vez que a cidade sediará o evento, após as edições de 1932 e 1984. O desenvolvimento do cronograma contou com a participação do Olympic Broadcasting Services, das Federações Internacionais de cada esporte e recebeu aprovação do Comitê Executivo do Comitê Olímpico Internacional.

continua após a publicidade

O LA28, liderado por Reynold Hoover, trabalha em conjunto com a prefeitura de Los Angeles e o Comitê Olímpico Internacional na organização dos Jogos. Hoover participará de um evento com o Departamento de Recreação e Parques de Los Angeles para celebrar o marco de um milhão de inscrições no programa PlayLA.

As competições serão realizadas em diversos locais emblemáticos da cidade, como o LA Memorial Coliseum, o Estádio 2028 em Inglewood e a praia de Venice Beach. A primeira medalha dos Jogos será entregue em Venice Beach, durante a prova de Triatlo no primeiro dia de competições.

continua após a publicidade

Mudança: primeira semana será do atletismo

Entre os destaques do cronograma está a troca histórica entre as competições de atletismo e natação. O Atletismo ocorrerá na primeira semana, enquanto a natação acontecerá na segunda semana dos Jogos. A cerimônia de abertura será realizada em 14 de julho de 2028, às 20h (horário do leste dos EUA) ou 17h (horário do Pacífico) — 21h de Brasília —, dividida entre o LA Memorial Coliseum e o Estádio 2028 em Inglewood. A cerimônia de encerramento acontecerá em 30 de julho de 2028, às 21h (horário do leste) ou 18h (horário do Pacífico) — 22h de Brasília — no LA Memorial Coliseum.

Embora a Cerimônia de Abertura seja no dia 14, sete modalidades já começam as disputas no dia 12: basquete, críquete, futebol, handebol, hóquei, vela e pólo aquático. A primeira medalha será dada em Venice Beach, no triatlo.

O 15º dia de competições terá 16 disputas por medalhas de ouro e bronze em esportes coletivos, além das finais de 19 modalidades individuais, incluindo provas de natação. No 16º e último dia, a natação encerrará as competições com sua sessão final no Estádio 2028, antes da cerimônia de encerramento.

O cronograma ainda passará por ajustes à medida que o planejamento avança. Uma programação mais detalhada, com eventos com medalhas e ordem de gênero, deve ser divulgada ainda este ano.

O programa social PlayLA, desenvolvido em parceria entre o LA28, o Comitê Olímpico Internacional e o Departamento de Recreação e Parques de Los Angeles, recebeu investimento de até 160 milhões de dólares. A iniciativa oferece programação esportiva acessível e inclusiva para crianças de 3 a 17 anos, com oportunidades de participação em mais de 40 esportes olímpicos e adaptados.

O Coliseum de Los Angeles (divulgação)

Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de LA28 serão operados por uma organização sem fins lucrativos financiada privadamente. As receitas virão de parceiros corporativos, acordos de licenciamento, programas de hospitalidade e venda de ingressos, além de uma contribuição do Comitê Olímpico Internacional. Esta será a primeira vez que Los Angeles sediará os Jogos Paralímpicos.

— Não poderíamos estar mais empolgados em marcar este momento exatamente três anos antes dos terceiros Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028 — afirmou Reynold Hoover, CEO do LA28.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Há tanto para celebrar hoje entre um milhão de inscrições no programa de legado pré-Jogos do LA28 através do programa PlayLA, além do primeiro olhar sobre o cronograma de competições olímpicas que foi meticulosamente desenvolvido para garantir que os melhores atletas do mundo possam competir em LA. Estamos energizados com os marcos de hoje e permanecemos focados no trabalho pela frente enquanto o Caminho para 2028 continua.

— Estamos agora a três anos de distância do LA Memorial Coliseum sediar a abertura das Olimpíadas de Los Angeles 2028 e tenho orgulho de que a primeira medalha será concedida na icônica Venice Beach — disse Karen Bass, prefeita de Los Angeles.

— Quando o mundo vier aqui para estes Jogos, destacaremos cada bairro enquanto sediamos Jogos para todos e trabalhamos para garantir que deixe um legado monumental. Já estamos entregando esse legado ao anunciar que houve mais de um milhão de inscrições no PlayLA. Quero agradecer ao LA28 e ao Comitê Olímpico Internacional por tornarem esses programas possíveis e por seu trabalho contínuo para sediar os melhores Jogos até agora.